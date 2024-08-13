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3 مواليد من «قط الرمال» النادر بحديقة العين

3 مواليد من «قط الرمال» النادر بحديقة العين
14 أغسطس 2024 00:58

العين (الاتحاد)

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استقبلت حديقة الحيوانات بالعين ثلاثة مواليد من قط الرمال العربي، الذي يعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء لإمارة أبوظبي، وذلك لأول مرة منذ سنوات عدة، وفي إطار برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها الحديقة للحفاظ على الأنواع النادرة.
وقال المهندس أحمد عيسى الحراصي، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة: «سعداء بولادة القطط الثلاثة، وفخورون بنجاح مشروع الإكثار، وسنستمر في وضع البرامج المتخصصة وعمل الأبحاث الميدانية لدراسة هذه الأنواع، وإكثارها في موائلها الطبيعية»، مضيفاً بأن «قط الرمال العربي يعد أحد أهم الكائنات الصحراوية التي تسهم في تحقيق التوازن البيولوجي».

حديقة الحيوانات
العين
حديقة العين
أبوظبي
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