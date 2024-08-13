الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رجل يتسلل إلى الطائرة مرتين في ميونخ من دون تذكرة

رجل يتسلل إلى الطائرة مرتين في ميونخ من دون تذكرة
13 أغسطس 2024 23:07


 ذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن رجلاً نرويجياً تمكن من ركوب الطائرة في مطار ميونخ مرتين من دون تذكرة سارية. ومر الرجل أولاً من التفتيش الأمني دون تذكرة في الرابع من أغسطس، وحاول ركوب طائرة متجهة إلى هامبورج. لكن طاقم الخطوط الجوية ضبطه قبل إقلاع الطائرة وسلمه إلى الشرطة. وبعد يوم سافر بنجاح إلى السويد على متن طائرة لم تكن محجوزة بالكامل. واكتشفت الشرطة السويدية أمره وألقت القبض عليه في نهاية المطاف بعد تلقي معلومة سرية من طاقم المطار.  وتحقق الشرطة مع الرجل على خلفية تجاوز نقاط أمنية والتهرب من سداد الهجرة، لكنها أشارت إلى أنه يبدو أنه لا يمثل خطراً على الآخرين.

المصدر: د ب أ
ميونخ
آخر الأخبار
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
الرياضة
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©