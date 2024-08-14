مميزات ذكية في هواتف "جوجل" الجديدة

عرضت "جوجل" مميزات النسخة الجديدة من هواتفها الذكية "بيكسل" Pixel المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مواصلة بذلك سعَيها إلى إنشاء أدوات مساعِدَة قائمة على هذه التكنولوجيا تكون مفصّلة أكثر فأكثر على قياس كل مستخدم.

وتناوَبَ عدد من مسؤولي "جوجل" خلال العرض الذي أقيم في المقر الرئيسي للمجموعة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على إبراز مزايا هواتف "بيكسل 9" وسواها من أجهزة "غوغل" الذكية.

لكنّ نجم اللقاء كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أن "جيميناي" ،Gemini، برنامج "جوجل" الرئيسي في هذا المجال، بات مدمجا في صميم الأجهزة، بحيث يتيح للمستخدمين التواصل المباشر معها.

وقالت جيني بلاكبيرن، وهي من نواب رئيس المجموعة "من خلال عروضنا التوضيحية، يمكنكم أن تروا كيف سيساعدكم "جيميناي" على "اندرويد" من خلال جمعه بين معارف عن العالم الحقيقي، والمعلومات المتعلقة بكم، والتطبيقات التي تستخدمونها كل يوم".

تتمتع "جوجل" بأرجحية كبيرة في المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تجمع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها الواسعة النطاق، ومن بينها محركها للبحث ونظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة "اندرويد"، وتطبيقات مثل "يوتيوب" و"جوجل مابس"، و"جي ميل".

ومن خلال تزويد أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، يمكنها أن تصبح أشبه بسكرتير ذي معرفة كلية، متاح الاستخدام في أي وقت، يستطيع تنفيذ عدد كبير من المهام نيابة عن المستخدم.

وتأمل "جوجل" التي تتصدر السباق مع "مايكروسوفت"، في إعطاء زخم جديد لهواتفها الذكية وتعزيز جاذبية "اندرويد".

تتميز طرازات "بيكسل 9" بشريحة مصممة خصيصا لـ"جيميناي"، قادرة على فهم البيانات وإنتاجها في شكل نصوص وأصوات وصور وسوى ذلك.

وقالت شيناز زاك، إحدى المسؤولات عن منتجات "بيكسل"، خلال مؤتمر صحافي، إن "جيميناي" يمكن أن يوفر للمستخدمين مساعدة شخصية لا مثيل لها، من خلال ولوجه، بإذن منهم، المعلومات المناسبة في بريدهم الإلكتروني، وفي تقويمهم calendar، وفي الكثير غيرهما".

وسيكون في وسع أداة المساعَدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثلاً تحديد موعد مع مصفف الشعر أو الميكانيكي، وكتابة الرسائل، والعثور على لقطات الشاشة واستخراج المعلومات منها، والاطلاع على دعوة لحضور نشاط ما والتحقق من إمكان مشاركة المستخدم فيه، وسوى ذلك من المهام.

جيني بلاكبيرن اعتبرت في عرضها "جيميناي لايف"، وهو تطبيق للدردشة شفهيا مع أداة المساعَدة، متاح باللغة الإنجليزية على كل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "اندرويد"، أن "اداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي تكون فعلاً مفيدة وشخصية إذا كانت تستطيع إجراء المحادثات".

هواتف "جوجل" الجديدة ستكون قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية وتلخيصها مباشرة على الجهاز.

وسيباع هاتف "بيكسل 9" بسعر يبدأ من نحو 990 دولارا، في حين أن الطرازات الأكثر تطوراً التي تسمى "برو" Pro ستباع بسعر يبدأ من 1210 دولارات، والطراز القابل للطي بسعر 2090 دولارا.

وبعيدا من الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا تزال تُطرح بفضل الذكاء الاصطناعي الصرف منتجات جديدة أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وخصوصا من حيث كاميراتها وأدوات تحرير الصور، وحتى...الهواتف.

ووعدت زاك بأن وظيفة "كلير كولينغ" Clear Calling "ستساهم في تحسين جودة الصوت في المكالمات".



