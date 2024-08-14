الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي

روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
14 أغسطس 2024 11:20

أعلنت جامعة باومان التقنية في موسكو، أنها تعمل على مشروع لتطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للأرض، حسب ما نشرته اليوم وسائل إعلام روسية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي:" يعمل الخبراء في جامعتنا على تطوير قمرين صناعيين صغيرين، يستخدمان لدراسة الغلافين الجوي والأيوني للأرض، ومراقبة حركة ملاحة السفن في البحار والمحيطات، وإجراء التجارب التكنولوجية".

أخبار ذات صلة
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
زيلينسكي يعلن سيطرة قوات بلاده على مدينة روسية

وكانت روسيا قد أطلقت في 27 يونيو العام الماضي، 43 قمراً صناعياً دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها 9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، وأعلنت جامعة باومان في أكتوبر الماضي 2023، أن الأقمار التي أطلقت في إطار المشروع نجحت في اختبارات الطيران التي أجريت عليها في الفضاء، ويمكن اعتمادها لدراسة الغلاف الجوي للأرض والحصول على بيانات تتعلق بحركة الملاحة المائية.

 

المصدر: وام
روسيا
الأقمار الاصطناعية
آخر الأخبار
فيروس جدري القردة
الأخبار العالمية
رصد أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة خارج أفريقيا
اليوم 20:07
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©