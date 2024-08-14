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انطلاق الدورة الثالثة من جوائز «ديليفرو» في الإمارات

انطلاق الدورة الثالثة من جوائز «ديليفرو» في الإمارات
14 أغسطس 2024 16:16

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق الدورة الثالثة للحفل السنوي من جوائز ديليفرو لأفضل المطاعم في الإمارت، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الجوائز ضمن 27 فئة، تشمل فئة أفضل مطعم للعام وفئة أفضل مطعم بتصويت السائقين. وأُضيفت 6 فئات جديدة من الجوائز، بما فيها أفضل مطعم مكسيكي، وأفضل متجر آيس كريم، وأفضل مطعم مختص بالسندويش، وأفضل مطعم مختص بالسلطات، وأفضل مطعم لوجبات الفطور، وأفضل مخبز، احتفاءً بالتنوع في مجال المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات. ويكرّم الحفل مجموعة المطاعم المحلية الاستثنائية المتوفرة على تطبيق ديليفرو، والتي تواصل جهودها لإرساء معايير جديدة ترتقي بالقطاع الحيوي في الدولة. ويتاح التصويت أمام العملاء بدءاً من اليوم، حيث يمكنهم اختيار مطعمهم المفضل من بين قائمة المطاعم المتنوعة للمشاركة في حصوله على الجائزة.
ويأتي اختيار الفائز ضمن 25 فئة من أصل 27 بالاعتماد على تصويت العملاء بالكامل. أما فيما يخص جائزة أفضل مطعم للعام، يمكن التصويت للمطعم المفضل خلال الجولة الأولى، وتتولى لجنة من الحكام، اختيار الفائز في الجولة الثانية من التصويت. وتضم كل فئة ما يزيد على 15 مطعماً بناءً على معايير مثل الأداء وعدد الطلبات الكلي والطلبات المتكررة، وتبدأ الجولة الأولى من التصويت يوم 14 أغسطس. 

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