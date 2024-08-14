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«حديقة حيوانات أليفة» في أبوظبي

«حديقة حيوانات أليفة» في أبوظبي
14 أغسطس 2024 16:27

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق «ريم مول» حديقة حيوانات أليفة، وهي تجربة جديدة وفرصة فريدة للعائلات للاستمتاع بتجارب ممتعة وعملية مع الماعز المرحة والأرانب المحببة والأغنام اللطيفة والدجاج الفضولي. وتضم حديقة الحيوانات كائنات رائعة مثل غزال الريم، والمهور، والشنشيلة، والطائرات الشراعية، والهامستر، ومجموعة من الأسماك وأنواع الثعابين والعناكب والكلاب الودودة والطاووس المهيب.

  • «حديقة حيوانات أليفة» في أبوظبي

وقال بروس فون كوفمان، المدير التنفيذي: نحن متحمسون لتقديم حديقة الحيوانات الأليفة، مما يوفر تجربة ممتعة وتعليمية لمجتمعنا. ولا توفر هذه المبادرة فرصة للزوار للتفاعل مع الحيوانات فحسب، بل تعزز أيضاً الشعور بالارتباط بالطبيعة وأهمية الاهتمام بالحيوانات أيضاً. وتوفر حديقة الحيوانات الأليفة أنشطة تعليمية ممتعة كل يوم سبت وتتضمن فرصاً للأطفال لإطعام الحيوانات، والتقاط الصور معها، والاسترخاء في مناطق مريحة لمشاهدة عروض الحيوانات المسلية. ويمكن للزوار المشاركة بالمسابقات الأسبوعية مع فرصة للفوز بالجوائز، بالإضافة إلى تجارب تعليمية مميزة. وصمِّمت هذه الفعاليات والورش التفاعلية لتعزيز الوعي والمسؤولية تجاه الاهتمام بالحيوانات.

ريم مول
الحيوانات الأليفة
حديقة حيوانات
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