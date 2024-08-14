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الترفيه

5 نصائح لإجازة صحية ومثمرة

«التنمية الأسرية» تعزز الأنشطة الصيفية (من المصدر)
15 أغسطس 2024 01:02

لكبيرة التونسي (أبوظبي) 

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لقضاء ما تبقى من الإجازة الصيفية وسط أجواء مريحة وصحية ومفيدة، يقدم حسن إبراهيم مشربك، رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الطفل بمؤسسة التنمية الأسرية، عدة خطوات لقضاء الوقت مع العائلة بطريقة فاعلة وإيجابية. 

التخطيط المشترك:
يكون التخطيط المشترك بإعطاء فرصة للأطفال والمراهقين لإبداء الرأي في وضع مخطط للأنشطة، ما يعزز شعورهم بالمسؤولية.

النشاط والراحة:
تنظيم وقت الأطفال بين الأنشطة الترفيهية والراحة أمر مفيد، ويساعد على تجنب الإرهاق ويحافظ على مستويات الطاقة.

البرامج الخارجية: 
تشجيع الأطفال على تنظيم البرامج الخارجية مهم جداً، حيث إن، قضاء الوقت خارج المنزل يعزز الصحة البدنية والنفسية، ما يستدعي تنظيم نزهات في الحدائق أو ممارسة الرياضة أو القيام برحلات.

العلاقات الاجتماعية:
تشجيع الأطفال على قضاء الوقت مع أصدقائهم وأفراد أسرهم ضروري، كما يعزز مهارات التواصل الاجتماعي ويقلل من الشعور بالعزلة.

المهارات والهوايات: 
استثمار الإجازة في تعليم الأطفال مهارات جديدة أو تطوير هواياتهم الحالية أمر مفيد، ويمكن أن تكون هذه الأنشطة تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه. 

حقوق وواجبات
تقدم مؤسسة التنمية الأسرية العديد من الأنشطة الصيفية والورش التفاعلية عبر «خدمة نادي أطفال وشباب الدار» بهدف تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية والإبداعية ومهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والأعمال التطوعية.
وذكر حسن مشربك أن الخدمة تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال إيجابياً، مع إكسابهم المهارات الحياتية الأساسية وتمكينهم من تطبيقها داخل البيت وخارجه، وتوعيتهم بمفهوم الحقوق والواجبات.
وأوضح أن الأنشطة التي تقدمها مختلف المراكز تناقش في جلساتها المفتوحة العديد من القضايا.

الإجازة الصيفية
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مؤسسة التنمية الأسرية
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