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«قصر الإمارات» يحتفي بـ«يوم المرأة»

جانب من ساحة «القصر» (من المصدر)
15 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن فندق قصر الإمارات بأبوظبي عن شراكته مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد لإطلاق معرض فني مميز يسلط الضوء على الفنون النسائية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس. ويستمر المعرض من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر.
وينطلق المعرض الفريد الذي يهدف إلى تعزيز الإبداعات المحلية بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد، ويُقام في ساحة «القصر»، ويعرض مجموعة متنوعة من السجاد المصنوع يدوياً على يد أمهر الحرفيين المحليين. وسوف تُخصص أرباح المبيعات لدعم تنمية المجتمعات الأفغانية الفقيرة.
ويدعو «قصر الإمارات» الضيوف للمشاركة في احتفالات يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من خلال الاستمتاع بمجموعة استثنائية من قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة.
ويمكن للسيدات الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة أُعدت خصيصاً في المطعمين اللبناني والإيطالي.
ويقدم المنتجع الصحي في «قصر الإمارات» مجموعة متنوعة من العلاجات الصحية المميزة.

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