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الترفيه

«بلووي» تقدم عرضها الأول في «الاتحاد آرينا»

«بلووي» تقدم عرضها الأول في «الاتحاد آرينا»
15 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي العرض الأول في المنطقة لسلسلة الرسوم المتحركة «بلووي»، والحائزة جائزة «إيمي» الموجهة للأطفال الصغار، وذلك بتنظيم من «ثيوري الفين» وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة - وميرال، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.
تستمر العروض لمدة ثلاثة أيام من 30 أغسطس إلى 1سبتمبر في الاتحاد آرينا.
سيتمكن الأطفال والمعجبون من جميع الأعمار من رؤية «بلووي» وعائلة هيلر المحبوبة، وغيرهم من الأصدقاء كما لم يروهم من قبل. في أول عرض مسرحي مباشر لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن العرض موسيقى ورقصات وحوارات تمثيلية ممتعة.
من جانبه قال سيا فار، المدير العام لشركة: نحن في غاية السعادة لتقديم عرض «بلووي» الحائزة جائزة إيمي العالمية ولأول مرة في المنطقة، يعد هذا العرض مناسباً جداً للعائلات لما يقدمه من مزيج من الترفية والمتعة، إضافة إلى الفكر الاجتماعي الهادف، وأضاف: سنستمر بتقديم كل ما هو مميز وممتع لجمهور العاصمة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركائنا.
ويقدم هذا العرض كل من ثيوري الفين، بيبي سي ستوديو، شركة مسرح ويندميل وبالتعاون مع الفنان أندرو كاي.
وقد حقق العرض المسرحي نجاحاً كبيراً في السوق المحلية في أستراليا، حيث تم عرضه لأول مرة في مدينة بريسبان ودار الأوبرا في سيدني، من ثم تابع نجاحه ليقدم 447 عرضاً في 65 مدينة حول العالم، وصولاً إلى أبوظبي نهاية الشهر الجاري.

الاتحاد أرينا
الإمارات
جزيرة ياس
دائرة الثقافة والسياحة
ميرال
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