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الترفيه

"ناسا" تكشف عن مقترحين لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض

رائدا الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز
15 أغسطس 2024 10:00

قالت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أمس الأربعاء، إنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد وكيفية عودة باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى الأرض حتى نهاية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، إن لم يكن في الأسبوع الذي يليه، معلنة وجود خيارين حالياً للعودة المحتملة لرائدي الفضاء الأميركيين، اللذين كان من المفترض أن يبقيا على متن محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع واحد فقط منذ يونيو الماضي، حسب وسائل إعلام دولية.

وأوضحت "ناسا" في مؤتمر صحفي، أن الخيار الأول يتضمن عودتهما على متن "ستارلاينر"، لكن المركبة الفضائية بحاجة إلى إصلاح بعد أن واجهت مشاكل في المحرك وتسرب غاز الهيليوم عند وصولها.

وأشارت إلى أن الخيار الآخر فهو إعادة "ستارلاينر" إلى الأرض دون طاقم، لكن هذا يتطلب إعادة تكوين واسعة للبرمجيات، وسيضطر اثنان من رواد الفضاء الأربعة الذين كان من المقرر أن يسافروا إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة "سبيس إكس كرو 9" في سبتمبر المقبل إلى التأجيل لإفساح المجال أمام ويلمور وويليامز للعودة إلى الأرض مع ذلك الطاقم عندما تنتهي مهمتهم في فبراير.

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من الجدير بالذكر أن "ستارلاينر" هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئياً وتتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة خدمة.

وبعد سنوات من التأخير، انطلقت المركبة الفضائية في أول رحلة اختبار مأهولة لها من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا في بداية يونيو الماضي.

والخطة هي أن تصبح "ستارلاينر" بديلاً لمركبة الفضاء "كرو دراجون" التابعة لسبيس إكس لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

 

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
ناسا
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