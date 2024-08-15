5 دول «أوسطية».. الأكثر جذباً للسياح

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر زيارة دول الشرق الأوسط تجربة غنية ومتنوعة وفريدة للمسافرين، حيث تتميز بالتاريخ والثقافة والجمال الطبيعي الخلاب، بالإضافة إلى الأعاجيب المعمارية والأسواق والمأكولات. ونذكر منها 5 دول تُعتبر الأكثر جذباً للسياح وفقاً لما نشره موقع Times Of India.

الإمارات

عند زيارة الإمارات لا بد من بدء الجولة الاستكشافية في العاصمة أبوظبي عبر التوجه إلى جامع الشيخ زايد الكبير، والمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات حيث يقع متحف «اللوفر - أبوظبي»، ومن هناك إلى المدن الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس بينها «عالم فيراري» و«واورنر براذرز» و«ياس ووتر وورلد».

وبالوصول إلى دبي فالجولة تنطلق من مناطق الجذب السياحي، بما فيها برج خليفة أطول مبنى في العالم، وأوبرا دبي وأماكن التسوق الفاخرة.

ولا تكتمل الرحلة إلا باستكشاف جماليات الصحاري الشاسعة المناسبة لرحلات السفاري، والشواطئ الجميلة التي تمزج بين الحداثة والتراث.

الأردن

يعتبر الأردن أرض الكنوز التاريخية والعجائب الطبيعية، فهناك مدينة البتراء المنحوتة في منحدرات حمراء، وهي أحد مواقع التراث العالمي لـ «اليونسكو»، ولا بد من زيارة البحر الميت أدنى نقطة على وجه الأرض، وزيارة «وادي رم»، واستكشاف الطبيعة الصحراوية الخلابة، وزيارة المسرح الروماني والقلعة الأثرية في عمان.

قطر

تجمع قطر بين الفخامة العصرية والتراث الثقافي الغني، فتتميز العاصمة الدوحة بأفق الخليج المذهل وقرية كتارا الثقافية ومتحف الفن الإسلامي، كما توفر تجارب فريدة في صحرائها، مثل ركوب الجمال والقيادة على الكثبان الرملية، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية التي توفر منتجات يدوية محلية.

عُمان

تتميز العاصمة العُمانية مسقط بجامع السلطان قابوس الكبير، وحصون الجلالي والميراني التاريخية، وتنتشر المناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد، مثل الكثبان الرملية في صحراء رمال وهيبة، والمضايق البحرية الخلابة في مسندم، والسواحل العُمانية المثالية للغوص ومشاهدة الدلافين.

تركيا

تشتهر إسطنبول بمواقعها التاريخية، مثل آيا صوفيا وقصر توبكابي والمسجد الأزرق، كما تقدم مدينة أفسس القديمة لمحة عن الماضي الروماني، ويزخر ساحل البحر المتوسط بالشواطئ والمنتجعات الجميلة، ويمكن للزوار ركوب منطاد الهواء الساخن في تجربة فريدة، بالإضافة إلى أن المطبخ التركي يتميز بأكلاته ونكهاته المتنوعة، والتي تُعتبر من أسباب الجذب.