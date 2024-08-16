اللوز.. مذاق الزمن الجميل

خولة علي (دبي)

شجرة اللوز التي تنضج في الصيف، وتتهافت الأيادي على قطفها وتذوق ثمارها، نسترجع بها ذكريات الماضي، وأنس اللعب تحت ظلالها في باحة المنزل.

وبالرغم من انتشار أنواع مختلفة من الفواكه في الوقت الحالي، يبقى للوز مذاق خاص ومختلف. فشجرته كانت منتشرة في البيوت والطرق وفي متناول الجميع، وتعتبر من الأشجار المعمّرة التي اشتهرت زراعتها في البيئة المحلية.

تُجنى ثمارها في فصل الصيف، ولطالما انتشرت زراعتها في الحدائق العامة والميادين، نظراً لطبيعتها وارفة الظلال التي تخفف من وطأة الحرارة صيفاً، وينتظرها الصغار والكبار.



شجرة استوائية

يشير المهندس الزراعي يونس عزيز إلى أن شجرة اللوز من الأشجار الاستوائية، وتعد الهند ومدغشقر موطنين أصليين لها، وقد جلبت إلى الدولة قديماً حيث انتشرت زراعتها وأصبحت من الأشجار التي تأقلمت مع البيئة المحلية.

وتتصف هذه الشجرة بكبر حجمها، وهي متدلية الأوراق يصل ارتفاع ساقها إلى أكثر من 20 متراً، وأوراقها بيضاوية يصل طولها إلى 30 سم وعرضها 15 سم. لونها أخضر غامق يتحول قبل التساقط إلى الأحمر والنحاسي والقرمزي، والأصفر، حيث تتساقط بعد ذلك لتنمو أوراق جديدة.



التربة الرطبة

ويضيف عزيز: ثمارها تكون خضراء قبل النضج، وتتكون من قشرة خارجية عبارة عن ألياف فلينية تحتها نسيج لحمي، ثم توجد نواة حجرية وهي البذرة في داخلها.

وتصلح هذه الشجرة للزراعة في أنواع مختلفة من التربة، إلا أنه يفضل زراعتها في تربة رطبة جيدة الصرف، كما تنمو تحت أشعة الشمس المباشرة، وتتحمل الحرارة والرطوبة المرتفعة، وتزرع في المناطق الساحلية لتحملها الرياح الشديدة.



الربيع والصيف

ويؤكد عزيز أن الكثيرين يحرصون على انتقاء الأنواع الجيدة منها، والتي تحتوي على ثمار كبيرة الحجم وحلوة المذاق، نظراً لتشابه شجرة اللوز مع اختلاف ما تقدمه من ثمار.

فيمكن معرفة لون الثمار من خلال أوراق الشجرة، فالتي تحتوي على نقاط سوداء موزعة في باطن الورقة تنتج ثماراً حمراء اللون، في حين أن الخالية من النقاط تعطي ثماراً صفراء اللون. وتزهر شجرة اللوز في الربيع وتثمر في الصيف.



فوائد متعددة

ويوضح يونس عزيز أن شجرة اللوز لا تحتاج إلى التقليم، نظراً لنموها المتماثل ويقتصر التقليم فقط على إزالة الأفرع المكسورة والميتة.

ويمكن أن تصاب هذه الشجرة بالديدان والعناكب، ويجب اتخاذ اللازم فور اكتشاف الإصابة باستخدام المبيد الحشري المناسب.

ولا تخلو شجرة اللوز من الفوائد، حيث توفر الظلال في الحدائق، وثمارها تؤكل طازجة، ويستخدم خشبها في الصناعات المختلفة.

وما زالت هذه الشجرة محط اهتمام الأفراد الذين ترعرعوا تحت ظلالها وأكلوا من ثمارها، وما زالت ترسم البهجة عندما يحين قطفها.