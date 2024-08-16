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الترفيه

سهر الصايغ.. في حكاية «شغف»

سهر الصايغ
17 أغسطس 2024 00:56

محمد قناوي (القاهرة)

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كشفت سهر الصايغ عن ملامح الشخصية التي تلعبها في حكاية «شغف» بمسلسل «أسود باهت»، وقالت، إن أحداث المسلسل تدور في إطار التشويق من خلال 5 حلقات، وتقدم دور صحافية، تأليف أحمد صبحي، وإخراج ممدوح زكي.
وتشارك سهر في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «حكيم باشا»، مع مصطفى شعبان في ثالث تعاون بينهما بعد «بابا المجال» و«المعلم»، إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.
كما تعاقدت على المشاركة في مسلسل «حبيبة»، ويواصل المخرج عبد العزيز حشاد اختيار باقي أبطال العمل وتحديد أماكن التصوير، وتدور أحداثه في إطار تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، والعمل من 15 حلقة، تأليف مجدي صابر.
وتشارك الصايغ سامح حسين بطولة فيلم «اتنين × واحد»، وبدأت تصوير مشاهدها فيه، وتجسد خلاله دور فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، ويحمل الفيلم الكثير من المفاجآت.

سهر الصايغ
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