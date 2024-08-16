صور.. سيارات الـ"روبوت تاكسي" تنتشر في الصين

تشهد مدن الصين انتشارا لسيارات الأجرة من دون سائق، وسط ذهول السكان لمشهد "أشبه بفيلم خيال علمي"، وتثير هذه الظاهرة الحماسة بين الناس.

واستثمرت شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات صناعة السيارات في الصين، مليارات الدولارات في مجال القيادة الذاتية في السنوات الأخيرة على غرار نظيرتها الأميركية.

وأصبحت مدينة ووهان الكبيرة في وسط الصين، والبالغ عدد سكانها 14 مليونا، أكبر مختبر عالمي للقطاع، إذ تعمل فيها 500 سيارة الأجرة ذاتية القيادة المعروفة بـ"روبوت تاكسي"، وهو رقم قياسي عالمي.

راكب في سيارة الـ"روبوت تاكسي" في الصين

ويمكن طلب سيارة من هذا النوع بواسطة تطبيق هاتف محمول بسيط كذلك المستخدم لطب السيارات العادية.

ورأى أحد سكان المدينة، ويدعى يانغ، أنه "أمر سحري إلى حد ما، أشبه بفيلم خيال علمي!".

تندرج سيارات الأجرة الآلية في ووهان ضمن مشروع "أبولو غو"، التابع لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو"، والذي حصل على أول ترخيص للعمل في المدينة عام 2022.

أسعار مخفضة

بات انتشار أسطول "بايدو" من السيارات ذاتية القيادة يشمل راهنا مساحة تفوق ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلث مساحة المدينة.

امرأة تفتح باب "روبوت تاكسي" بمسح رمز الاستجابة السريعة

عندما تصل السيارة إلى الموقع المخصص لصعود الركاب إليها، ينبغي على هؤلاء مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هواتفهم لفتح قفل السيارة.

وخُفضت الأسعار عمدا، إذ إن رحلة استغرقت 30 دقيقة كلّفت 39 يوانا فحسب (5,44 دولارات أميركية)، في حين كانت التكلفة لتبلغ 64 يوانا لو كانت بسيارة أجرة عادية.

ومع ذلك، لا تشكل سيارات الأجرة الآلية راهنا سوى نسبة ضئيلة من عشرات الآلاف من سيارات الأجرة وسيارات النقل التي يقودها سائقون في ووهان.

وأطلق عدد متزايد من المدن الصينية سياسات ملائمة للقيادة الذاتية، وهو اتجاه شجعته الحكومة.

في هذا الإطار، تعمل شركة "بايدو" ومنافستها الصينية "بوني. إيه آي" Pony.ai، منذ سنوات، على اختبار نماذج عدة بمستويات مختلفة من الاستقلالية، غالبا في المناطق الصناعية، الأقل ازدحاما من مراكز المدن.

شاشة تعمل باللمس

في يوليو الفائت، منحت سلطات شنغهاي أول دفعة من رخص السير المؤقتة للسيارات ذاتية القيادة. ووافقت بكين على استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل في بعض المناطق الطرفية.

ويجري تنفيذ مشاريع تجريبية أيضا في تشونغتشينغ (جنوب غرب) وشنتشن (جنوب)، عاصمة التكنولوجيا في الصين.

سيارة ذاتية القيادة "روبوت تاكسي" في مدينة ووهان في الصين

وحتى لو كانت سيارات الأجرة "أبولو غو" في ووهان قادرة على اكتشاف العقبات وتوخي الحذر الشديد عند التقاطعات، فإن السيارات لا تزال تخضع للمراقبة عن بعد من موظفين من لحم ودم.

وخلال رحلة بإحدى السيارات، اتصل أحدهم بالركاب، بواسطة شاشة اللمس الموجودة في مقصورة الركاب، لتذكيرهم بربط أحزمة الأمان.