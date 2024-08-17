أغاني الصيف.. «أجواء طربية منعشة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حالة من النشاط الفني يشهدها الموسم الغنائي الصيفي لهذا العام، حيث أصدر مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي باقة من الأغنيات المنفردة الجديدة، إلى جانب تنفيذ أغنيات «ميني ألبوم»، حققت نجاحاً لافتاً ونسبة مشاهدة عالية على «يوتيوب» وباقي منصات «سوشيال ميديا»، نظراً لألحانها الإيقاعية السريعة التي تناسب الأجواء الصيفية.

دلع دلع

طرح حسين الجسمي أغنية غزلية جديدة بعنوان «دلع دلع»، من أشعار مانع سعيد العتيبة، وألحان «الحساس»، وتمزج بكلماتها البسيطة وألحانها المبهجة بين أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية. وعرض الجسمي الأغنية عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب»، من خلال فيديو كليب بأسلوب تقني حديث يتناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمناً كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر الإذاعات الخليجية والعربية.

الناس الحلوة

أطلقت ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان «الناس الحلوة» من كلمات محمود فاروق وألحان مدين وتوزيع حاتم منصور، وهي أغنية باللهجة المصرية، تم تصويرها فيديو كليب بمناطق ومعالم متفرقة في دبي، وصرحت ديانا بأنها تهدي هذه الأغنية إلى جمهورها الذي تصفه بـ«ناس حلوة»، ولكل شخص يمتلك صفات إيجابية ومميزة، وكذلك لعشاق الأجواء الصيفية.

عجزت أشرحلك

طرحت أريام أغنية جديدة بعنوان «عجزت أشرحلك»، من كلمات سعيد بن مصلح وألحان محمد الماسي، فيما أعلنت رويدة المحروقي استعدادها لطرح أغنية منفردة جديدة بعنوان «يا مغرور»، كما أعلن عبد المجيد عبدلله اقتراب طرحه «ميني ألبوم» بعنوان «حكي واجد»، يضم 4 أغانٍ من ألحان طارق محمد.

البضاعة

تجربة جديدة يخوضها ماجد المهندس الذي نفذ «ميني ألبوم» بعنوان «البضاعة» متضمناً 4 أغنيات، إحداها «دويتو» مع ملحن الألبوم أحمد الهرمي، وجرى تصوير أغاني الألبوم التي كتب كلماتها كل من ناصر بن حمد آل خليفة وأحمد علوي وإبراهيم من سواد، مع المخرج بسام الترك، حيث يظهر المهندس في كل أغنية بإطلالة مختلفة تعكس مضمون الأغنية.

واكلة الجو

أطلق محمد حماقي أولى أغنيات ألبومه الجديد «هو الأساس»، وهي أغنية «واكلة الجو»، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومزجت الأغنية بين الحداثة والأصالة، والدمج بين إيقاع المقسوم المصري بجمل شعبية وتوزيعات موسيقية كانت شائعة في أغاني البوب المصري خلال فترة التسعينيات، لتعيد للمستمعين ذكريات الحنين إلى الماضي.

عيش اللحظة

يستعد أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «عيش اللحظة» خلال الفترة المقبلة، وأعلن عنها لمتابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر البوستر الرسمي للأغنية وأرفقه بتعليق «قريباً»، وطرح سعد أغنية جديدة بعنوان «همشي باي باي»، وهي الأغنية الرسمية لبرنامجه الجديد «بيت السعد» الذي يقدمه مع شقيقه الممثل عمرو سعد.

جامدين

بعنوان «جامدين جامدين»، طرح تامر حسني أحدث أغنياته الجديدة لموسم صيف 2024، وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد.