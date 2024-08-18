الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

السنغال تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي

السنغال تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي
18 أغسطس 2024 11:51

أعلنت السنغال إطلاق أول قمر اصطناعي يحمل اسم "جينديسات -1 إيه" إلى الفضاء، بهدف مراقبة ورصد الأرض، وجمع وتحليل البيانات التي ستدعم إدارة الموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث وتعزيز التنمية الزراعية.
وذكرت وسائل إعلام أن القمر الاصطناعي الذى تم إطلاقه أمس الاول عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرج" في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمركية يهدف إلى رصد الأرض، وتقديم بيانات قيمة سيتم استخدامها في مجالات متعددة، تشمل إدارة الموارد الطبيعية، الوقاية من الكوارث، والزراعة.

أخبار ذات صلة
أول قمر «سنغالي» إلى الفضاء
نافذة إطلاق القمر «MBZ-SAT» تبدأ مطلع أكتوبر

وقد تأخر إطلاق هذا القمر الصناعي الذى بدأ العمل عليه عام 2019 لمدة ثلاثة أشهر عن الجدول الزمني المخطط له.

المصدر: وكالات
السنغال
الفضاء
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©