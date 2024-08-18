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آسر ياسين.. على «موعد مع الماضي»

آسر ياسين.. على «موعد مع الماضي»
19 أغسطس 2024 01:00

سعيد ياسين (القاهرة)

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يستعد آسر ياسين لتصوير دوره في فيلم «إن غاب القط»، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتشاركه البطولة هنا الزاهد في أول تعاون فني بينهما. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي في عدد من الأماكن المفتوحة والمغلقة، ومن المقرر عرضه خلال العام المقبل. وأكد آسر أنه ينتظر عرض مسلسل «موعد مع الماضي» على إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي إلى أعمال التشويق ويدور في 8 حلقات فقط، وهو مأخوذ عن المسلسل المكسيكيWho Killed Sara، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة ومحمد ثروت وشيرين رضا ومحمد علاء وهدى المفتي، تأليف محمد المصري وإخراج السوري السدير مسعود.
وكان آسر قد انتهى من تصوير دوره في فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز ومنة شلبي وأمينة خليل وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.
ويشارك آسر في الجزء الثالث من «أولاد رزق القاضية» مع أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وكريم قاسم وسيد رجب وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويواصل عرضه حالياً في مصر وعدد من الدول العربية، ويدور في إطار أكشن تشويقي، حول أشقاء يخوضون عملية مصيرية.

آسر ياسين
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