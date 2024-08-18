الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مي عزالدين.. «زواج اصطناعي» للمرة الثانية

مي عزالدين.. «زواج اصطناعي» للمرة الثانية
19 أغسطس 2024 01:00

محمد قناوي (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الشباب يضم مدافع أتلتيكو مدريد
آسر ياسين.. على «موعد مع الماضي»

أعربت مي عزالدين عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، أثناء عرضها للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة على المسرح العربي. وتدور المسرحية حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما إلى اللجوء لخبير علاقات عاطفية، يُجري لهما تجربة بالذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.
والمسرحية عرضت للمرة الأولى في السعودية في أكتوبر الماضي، وشارك في بطولتها محمد أنور بديلا عن محمد سلام الذي اعتذر عن عدم المشاركة في العرض.
وعللت مي تأخر خوضها تجربة الوقوف على خشبة المسرح، لأنها بدأت التمثيل في وقت كان المسرح يعاني أزمة وتراجعاً كبيراً في عدد ونوعية الأعمال، لذلك لم تتح لها فرصة خوض التجربة. وقالت: كنت أتمنى تقديم عمل مسرح منذ فترة طويلة، ولكن لم يحدث أن عرض علي المشاركة في أي عمل، والوقوف على الخشبة في مواجهة الجمهور إحساس جميل جداً.
وتعاقدت مي على بطولة مسلسل «الأميرة»، تأليف محمد سيد بشير، وبدأت التحضير له، ومن المقرر أن يعرض في الموسم المقبل.
وذكرت أنها تقرأ حالياً عدداً من السيناريوهات، استعداداً للعودة إلى السينما، بعد غياب 12 عاماً، وتتعاون في العمل مع مخرج كبير، وستكشف عن التفاصيل قريباً. وصرحت بأنها ستغيب عن الماراثون الرمضاني هذا العام لتركّز أكثر في السينما، وكانت شاركت في رمضان 2024 كضيفة شرف، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل «كوبرا»، مع محمد إمام.

مي عزالدين
الدراما
المسرح
السعودية
موسم جدة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©