مي عزالدين.. «زواج اصطناعي» للمرة الثانية

محمد قناوي (القاهرة)

أعربت مي عزالدين عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، أثناء عرضها للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة على المسرح العربي. وتدور المسرحية حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما إلى اللجوء لخبير علاقات عاطفية، يُجري لهما تجربة بالذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

والمسرحية عرضت للمرة الأولى في السعودية في أكتوبر الماضي، وشارك في بطولتها محمد أنور بديلا عن محمد سلام الذي اعتذر عن عدم المشاركة في العرض.

وعللت مي تأخر خوضها تجربة الوقوف على خشبة المسرح، لأنها بدأت التمثيل في وقت كان المسرح يعاني أزمة وتراجعاً كبيراً في عدد ونوعية الأعمال، لذلك لم تتح لها فرصة خوض التجربة. وقالت: كنت أتمنى تقديم عمل مسرح منذ فترة طويلة، ولكن لم يحدث أن عرض علي المشاركة في أي عمل، والوقوف على الخشبة في مواجهة الجمهور إحساس جميل جداً.

وتعاقدت مي على بطولة مسلسل «الأميرة»، تأليف محمد سيد بشير، وبدأت التحضير له، ومن المقرر أن يعرض في الموسم المقبل.

وذكرت أنها تقرأ حالياً عدداً من السيناريوهات، استعداداً للعودة إلى السينما، بعد غياب 12 عاماً، وتتعاون في العمل مع مخرج كبير، وستكشف عن التفاصيل قريباً. وصرحت بأنها ستغيب عن الماراثون الرمضاني هذا العام لتركّز أكثر في السينما، وكانت شاركت في رمضان 2024 كضيفة شرف، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل «كوبرا»، مع محمد إمام.