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السيطرة على حريق في مبنى تاريخي في لندن

فرق إطفاء أثناء مكافحة الحريق في المبنى التاريخي
18 أغسطس 2024 23:04

لم تتضرر الأعمال الفنية المعروضة في مركز "سومرست هاوس" التاريخي للفنون الواقع في وسط لندن، بعدما اندلع حريق، أمس السبت، على سطحه، فيما سيظل المبنى مغلقا جزئيا ليتمكّن عناصر الإطفاء من التحقيق في مصدر الحريق.
وعمل نحو 125 عنصرا بمؤازرة 25 شاحنة، على إخماد الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 12 ظهرا (11,00 بتوقيت غرينتش)، أمس السبت، على سطح المبنى الذي يعود تاريخه إلى قرون عدة.
وأعلن عناصر الإطفاء السيطرة على الحريق، مؤكدين عدم تسجيل إصابات بين الزوار أو العاملين في المركز والذين غادروا جميعا قبل تدخل عناصر الإطفاء.
وكتبوا عبر منصة إكس "إن الحريق في سومرست هاوس بات تحت السيطرة، وستبدأ التحقيقات لمحاولة تحديد سببه".
في الجناح الشمالي للمركز، معرض "كورتولد" الذي يضم مجموعة من اللوحات الشهيرة للرئسام الهولندي فينسنت فان غوخ، مثل لوحة "رسم ذاتي مع أذن مضمدة" التي تعود لعام 1889، ولوحات لبعض عمالقة الرسم من أمثال إدوار مانيه وكلود مونيه وبول سيزان. ولم يتأثر المعرض مباشرة بالنيران، وسيكون مُتاحا للعامّة على عكس باقي أقسام مركز الفنون، "المغلقة حتى إشعار آخر".
وأُلغي حدث كانت ستنظمه، بعد ظهر اليوم الأحد، مجموعة من فناني جنوب آسيا.
واشتهر هذا المبنى بعد تصوير أفلام عدّة فيه من بينها اثنان من سلسلة أفلام جيمس بوند.

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المصدر: آ ف ب
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