الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مستكشف المشتري» يقترب من الأرض

«مستكشف المشتري» يقترب من الأرض
19 أغسطس 2024 00:59

(د ب ا)

أخبار ذات صلة
بغداد تحتج على تصريحات للسفير البريطاني
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع النخبة في دونكستر

يعود مساء اليوم المسبار «جوس»، مستكشف أقمار المشتري الجليدية، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى الأرض، ليشارك في أول تحليق له على مستوى العالم. وسوف يقوم مراقبو الملاحة الجوية لوكالة الفضاء الأوروبية، بتوجيه «جوس»، من خلال أدوات من المملكة المتحدة على متنه، عبر القمر ثم عبر الأرض. ومن المقرر أن يقوم المسبار بالمناورة المحفوفة بالمخاطر، من خلال طريق مختصر إلى كوكب المشتري عبر كوكب الزهرة، باستخدام جاذبية القمر، ثم جاذبية الأرض، كفرامل طبيعية لإبطاء نفسه، ثم الانطلاق إلى المرحلة التالية من رحلته.

المشتري
وكالة الفضاء الأوروبية
المملكة المتحدة
الأرض
القمر
كوكب الزهرة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©