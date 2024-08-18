«مستكشف المشتري» يقترب من الأرض

(د ب ا)

يعود مساء اليوم المسبار «جوس»، مستكشف أقمار المشتري الجليدية، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى الأرض، ليشارك في أول تحليق له على مستوى العالم. وسوف يقوم مراقبو الملاحة الجوية لوكالة الفضاء الأوروبية، بتوجيه «جوس»، من خلال أدوات من المملكة المتحدة على متنه، عبر القمر ثم عبر الأرض. ومن المقرر أن يقوم المسبار بالمناورة المحفوفة بالمخاطر، من خلال طريق مختصر إلى كوكب المشتري عبر كوكب الزهرة، باستخدام جاذبية القمر، ثم جاذبية الأرض، كفرامل طبيعية لإبطاء نفسه، ثم الانطلاق إلى المرحلة التالية من رحلته.