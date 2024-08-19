الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فرنسا تستعد لمراسم وداع النجم ألان ديلون

النجم ألان ديلون
19 أغسطس 2024 16:08

تستعد فرنسا لتوديع النجم آلان ديلون، أحد أبرز رموز السينما الفرنسية، غداة وفاته التي أثارت سيلا من ردود الفعل الحزينة والمواقف المشيدة بالممثل الراحل من مختلف أنحاء العالم.
وسيتولى أبناء ديلون الثلاثة أنتوني وأنوشكا وآلان فابيان إدارة جنازة ديلون الذي كان من طينة عمالقة الشاشة الفرنسية. 
وأصدر الثلاثة الأحد نعيا مشتركا لوالدهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيقام تكريم للراحل أم أن الجنازة ستتسم بطابع الخصوصية التامة وستقتصر على الأقارب والعاملين في المهنة.
وتقاطر عدد من محبي ديلون إلى محيط دارته في دوشي طوال يوم الأحد لألقاء نظرة الوداع على المكان الذي عاش فيه، ولوضع بعض الزهور أمام منزله.
وفي فرنسا، خصصت الصحف اليومية الوطنية الصفحات الأولى من أعدادها الصادرة الاثنين لديلون. والتقت "لو فيغارو" و"لو باريزيان" على عنوان واحد هو "الساموراي الأخير"، من وحي فيلم "لو ساموراي" من بطولة الراحل، في حين أن "ليبراسيون" فضلت نشر صورة بالأبيض والأسود للممثل مع عبارة "بلان سوماي" Plein sommeil ("نوم تام") على وزن عنوان أحد أشهر أفلامه "بلان سولاي" Plein Soleil (شمس كاملة).
وأظهر الاهتمام الذي أولته صحف العالم لخبر وفاة ديلون والمساحة الكبيرة التي أفردها بعضها للكتابة عنه ما كان يتمتع به من هالة تجاوزت حدود فرنسا بكثير. وبوفاة ديلون، تنتهي حقبة، وتنطوي صفحة من تاريخ الفن السابع الفرنسي هي تلك الممتدة من ستينات القرن العشرين إلى ثمانيناته، كانت فيها السينما الناطقة بلغة موليير في ذروة قوتها، وذات مكانة عالمية.
وفي منشور عبر منصة "اكس"، علّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على وفاة ديلون، بالقول "موسيو كلاين أو روكو، لو غيبار أو لو ساموراي، آلان ديلون أدى أدوارا أسطورية، وجعل العالم يحلم. لقد منح وجهه الذي لا يُنسى ليقلب حياتنا رأسا على عقب".

أخبار ذات صلة
«مطارات أبوظبي» توسِّع شراكتها مع «مطارات باريس»
هنري يترك «الأولمبي الفرنسي»
المصدر: وكالات
فرنسا
ألان ديلون
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©