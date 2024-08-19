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"يوروبول" تقبض على رجل طبع ملايين اليورو المزورة

أوراق نقدية من اليورو
19 أغسطس 2024 18:08

قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي الإيطالية على مزوّر يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11 مليون يورو (12 مليون دولار أميركي).
وأضافت يوروبول أن الرجل، الذي ألقت القبض عليه ولم تذكره بالاسم، كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.
وقالت إن الشرطة صادرت نحو ثلاثة ملايين يورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي.
وأضافت "علاوة على ذلك، يُعتقد أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27 بالمئة من جميع أوراق اليورو النقدية المزورة المكتشفة والممنوعة من التداول في 2023 فحسب".
وقالت يوروبول، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إن الشرطة الفرنسية شاركت في عملية إلقاء القبض على المزور لأنه تداول كثيرا من الأوراق النقدية المزيفة عبر فرنسا.

المصدر: رويترز
اليورو
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