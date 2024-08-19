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الترفيه

رجل أعمال بريطاني بين مفقودي يخت غارق

فرق طوارئ وإنقاذ تعمل قرب مكان غرق اليخت في صقلية
19 أغسطس 2024 18:30

تبيّن أن مايك لينش، رجل الأعمال البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا، من بين المفقودين جراء غرق يخت فاخر، اليوم الاثنين، قرب باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، بحسب مصدر مطلع على عمليات الإنقاذ في هذه الحادثة التي أدت إلى مقتل شخص وفقدان ستة آخرين.
وأشار المصدر عينه إلى أن عناصر الإغاثة أنقذوا أنجيلا بيكاريس، زوجة رجل الأعمال البريطاني الذي برئ أخيراً في الولايات المتحدة من تهمة احتيال بقيمة 11 مليار دولار أميركي.
وكان خفر السواحل الإيطاليون قالوا، في بيان أصدروه في وقت سابق اليوم، إنه "قرابة الساعة الخامسة من صباح اليوم (03,00 بتوقيت غرينيتش)، إثر عاصفة عنيفة، غرق مركب شراعي طوله 56 مترا، يحمل اسم بايزيان ويرفع العلم البريطاني، قبالة سواحل بورتيتشيلو"، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالى 15 كيلومترا إلى الشرق من باليرمو.
في منتصف الليل، اجتاحت رياح عنيفة وأمطار غزيرة الساحل، ما تسبب في أضرار مادية للمنشآت الواقعة على الشاطئ.
كان على متن المركب 12 راكبا وعشرة من أفراد الطاقم، غالبيتهم من البريطانيين، وفق وسائل إعلام إيطالية.
أُنقذ 15 شخصا واعتُبر سبعة آخرون في عداد المفقودين في البداية، وهم أحد أفراد الطاقم وستة ركاب، من الجنسيات البريطانية والأميركية والكندية. لكن عُثر في وقت لاحق على جثة أحد المفقودين السبعة في حطام المركب الشراعي وجرى سحبها.
ويُعدّ مايك لينش، البالغ 59 عاما، أحد أشهر رواد الأعمال البريطانيين في مجال التكنولوجيا.
ورفض ناطق باسم لينش، التعليق على الموضوع.
في السنوات الأخيرة، جرى التداول بشكل رئيسي باسم رجل الأعمال في إطار محاكمته في قضية احتيال مرتبطة ببيع برمجيات "أوتونومي" لمجموعة "اتش بي" الأميركية مقابل 11 مليار دولار أميركي في عام 2011.
واتهمت "اتش بي" برمجيات "أوتونومي" بتزوير حساباتها، آخذة خصوصا على مايك لينش تضخيمه إيرادات الشركة المعلنة ونمو الإيرادات والهوامش بشكل مصطنع.
وفي عام 2023، سلمت المملكة المتحدة لينش إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في هذه القضية، لكن تمت تبرئته في يونيو بعد محاكمة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

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المصدر: رويترز
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