شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"

أبوظبي (الاتحاد)

تبث شرطة أبوظبي حلقات الجزء الثاني من مسلسل "درب السلامة" الذي يهدف إلى تعزيز التوعية والثقافة المرورية لفئات المجتمع كافة، باستخدام الرسوم ثلاثية الأبعاد عبر تقنية CGI، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ضمن استراتيجيتها في أمن الطرق.

وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن المسلسل يعد أحد وسائل التوعية، التي تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتعزيز السلامة وترسيخها في المجتمع.

وأكد أهمية مواكبة التطورات في التوعية وابتكار وخلق وسائل جديدة في التواصل مع الجمهور، والتنويع في تقديم الرسائل التوعوية والوقائية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة واستخدام وسائل مبتكرة، والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، لافتاً إلى اهتمام القيادة الشرطية بتحفيز الابتكار في مجال صناعة وتطوير المحتوى الإبداعي ودعم منظومة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح أن الجزء الثاني من مسلسل درب السلامة ينفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، ويضم مجموعة من أبطال شخصيات عائلة سالم ويتم تقديمه في 26 حلقة تتناول موضوعات متنوعة في التوعية بالسلامة المرورية.

وذكر أن المسلسل يعد أحد الوسائل المتنوعة بشرطة أبوظبي لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية وبناء جسور التعاون والشراكة ونشر الشعور الدائم بالأمن والأمان، من خلال صناعة محتوى إعلامي مؤثر ورائد، يصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، ويغطي في حلقاته مختلف الجوانب التي تركز على تعزيز الثقافة المرورية.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، أن بث المسلسل يأتي استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

المقدم ناصر عبدالله الساعدي

ولفت إلى حرص الإدارة على التنويع في وسائل التوعية المقدمة للجمهور، لتعزيز الثقافة المرورية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الحس الأمني والمروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى استمرار الجهود في إيصال التوعية بمختلف الموضوعات لفئات المجتمع كافة.

وأوضح أن الحلقات تتضمن رسائل تثقيفية لغرس الوعي والحث على التعاون مع الشرطة وتطبيق قواعد وأنظمة المرور، وتوعية الجمهور بمختلف الموضوعات الأمنية، من خلال شخصيات المسلسل التي تضم الأب "سالم" الحريص على غرس حب الوطن والالتزام بالقوانين والأخلاق الحميدة في نفوس أسرته فضلاً عن الأبناء "مبارك وروضة"، إلى جانب شخصية الضابط "صقر"، الذي يقدم النصائح المفيدة لخدمة الجمهور وسلامته وأمنه.