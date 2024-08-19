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كيندال.. مسيرتها ليست وردية!

كيندال.. مسيرتها ليست وردية!
20 أغسطس 2024 01:07

ترجمة: عزة يوسف 

في حوار صريح، سمحت الأميركية كيندال جينر لمعجبيها بإلقاء نظرات خاطفة خلف الكواليس على مسيرتها في مجال الموضة، والتي اتضح أنها ليست رائعة بالكامل كما يبدو.
ولم تكن مسيرة كيندال (28 عاماً)، مفروشة بالورود، بل واجهت فيها الكثير من التحديات حتى أصبحت تتصدر أغلفة مجلات الموضة والأزياء، وأصبحت وجهاً أساسياً في كل بيوت الأزياء الراقية وعملت مع مصممين كبار.
وقالت جينر إنها قضت الكثير من الليالي المظلمة التي شعرت فيها أنها وحيدة للغاية خلال رحلاتها التي لا تنتهي، وبكت بهستيريا لأنها لم تتمكن من النوم في مدن عشوائية.
وشاركت كيندال جمهورها كيف فقدت اللحظات الشخصية المهمة في حياتها بسبب جدولها الزمني المليء بالحركة، واستطاعت أن تكافح الشعور بالوحدة والتوتر عن طريق رعايتها لنفسها، بالمشي والسباحة والغطس، والتوقف عن استخدام الأجهزة الرقمية للحصول على الهدوء.
وذكر موقع The Things الأميركي أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها كيندال إلا أنها تشعر أنها كانت محظوظة للغاية، حيث استطاعت السفر حول العالم ومقابلة العديد من الأشخاص الرائعين، وتشعر بالامتنان الشديد لتجربتها في الحياة.

كيندال جينر
الموضة
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بيوت الأزياء
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