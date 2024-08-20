دراسة توضح فوائد الدهون من مصادر نباتية على الصحة

كشفت دراسة علمية أن الحصول على احتياجات الجسم من مصادر نباتية مثل الخضروات والحبوب والبقول والمكسرات يساعد في تحسين الصحة ويقلل احتمالات الوفاة المبكرة لاسيما بسبب أمراض القلب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Internal Medicine، قام فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة والصين وفنلندا والسويد بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 400 ألف شخص تبلغ أعمارهم حوالي 61 عاما، ووجدوا أن الاشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية للحصول على احتياجات أجسامهم من الدهون بدلا من المصادر الحيوانية تتراجع احتمالات وفاتهم مبكرا بشكل ملموس على مدار فترة تبلغ 24 عاما.

وتركزت فوائد الدهون من المصادر النباتية على القلب والأوعية الدموية بشكل خاص. وعلى العكس، تبين أن الإكثار من تناول الدهون من المصادر الحيوانية ينطوي على مضار صحية ويزيد من احتمالات الوفاة بسبب مشكلات الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الخضروات والبقول والحبوب والمكسرات غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، في حين أن الدهون الحيوانية التي تتوافر من البيض ومنتجات الالبان تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة الضارة بالصحة، بحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.

وأكد الفريق البحثي أن إنقاص كمية الدهون الحيوانية التي يحصل عليها الشخص بنسبة 5% فقط واستبدالها بدهون من مصادر نباتية يمكن أن تنقذ حياته.