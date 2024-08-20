الأربعاء 21 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دراسة توضح فوائد الدهون من مصادر نباتية على الصحة

صورة موضوعية
20 أغسطس 2024 09:57

كشفت دراسة علمية أن الحصول على احتياجات الجسم من مصادر نباتية مثل الخضروات والحبوب والبقول والمكسرات يساعد في تحسين الصحة ويقلل احتمالات الوفاة المبكرة لاسيما بسبب أمراض القلب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Internal Medicine، قام فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة والصين وفنلندا والسويد بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 400 ألف شخص تبلغ أعمارهم حوالي 61 عاما، ووجدوا أن الاشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية للحصول على احتياجات أجسامهم من الدهون بدلا من المصادر الحيوانية تتراجع احتمالات وفاتهم مبكرا بشكل ملموس على مدار فترة تبلغ 24 عاما.

وتركزت فوائد الدهون من المصادر النباتية على القلب والأوعية الدموية بشكل خاص. وعلى العكس، تبين أن الإكثار من تناول الدهون من المصادر الحيوانية ينطوي على مضار صحية ويزيد من احتمالات الوفاة بسبب مشكلات الأوعية الدموية.

أخبار ذات صلة
دهون الجسم تحرق نفسها!

وأوضح الباحثون أن الدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الخضروات والبقول والحبوب والمكسرات غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، في حين أن الدهون الحيوانية التي تتوافر من البيض ومنتجات الالبان تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة الضارة بالصحة، بحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.

وأكد الفريق البحثي أن إنقاص كمية الدهون الحيوانية التي يحصل عليها الشخص بنسبة 5% فقط واستبدالها بدهون من مصادر نباتية يمكن أن تنقذ حياته.

المصدر: د ب أ
البقوليات
الدهون
الزيوت النباتية
آخر الأخبار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
اليوم 19:32
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
الرياضة
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
اليوم 19:24
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
اليوم 19:09
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
الرياضة
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
اليوم 18:57
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
الأخبار العالمية
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©