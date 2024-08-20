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وفاة ماريا برانياس عميدة سن البشرية عن 117 عاماً

وفاة ماريا برانياس عميدة سن البشرية عن 117 عاماً
20 أغسطس 2024 15:57

توفيت الإسبانية ماريا برانياس موريرا، أكبر معمرة في البشرية، الثلاثاء عن 117 عاما في أولوت في شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت عائلتها عبر منصة إكس.
وقد عبرت ماريا برانياس بنجاح خلال سنوات عمرها المديد وباء الانفلونزا الإسبانية عام 1918، والحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الأهلية الإسبانية، بالإضافة إلى كوفيد، الذي أصيبت به في عام 2020 بعد وقت قصير من بلوغها 113 عاما، وتعافت منه في غضون أيام قليلة.
وكتبت العائلة في رسالة نشرتها على حساب مخصص لبرانياس على منصة إكس "لقد رحلت عنا ماريا برانياس. لقد توفيت تماما كما كانت تريد: أثناء نومها، بأمان ومن دون ألم"، من دون توضيح يوم الوفاة أو ساعة حدوثها.
وكانت ماريا برانياس أكبر معمرة بين البشر، وفق مجموعة أبحاث الشيخوخة الأميركية (US Gerontology Research Group) وموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقد خلفت برانياس الفرنسية لوسيل راندون التي توفيت عن 118 عاما في يناير 2023.
وبعد وفاة برانياس، فإن أكبر معمرة لا تزال على قيد الحياة في العالم هي اليابانية توميكو إيتوكا، التي وُلدت في 23 مايو 1908، وعمرها 116 عاما، وفق مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة.

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