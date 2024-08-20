5 علامات تدل على «القوة»

ترجمة: عزة يوسف

لا يتعلق امتلاك عقلية قوية بالذكاء فحسب، ولكنه يرتبط كذلك بمرونة التفكير والقدرة على التكيف والذكاء العاطفي. وهي صفات يولد بها المرء ومهارات يمكن تنميتها وتطويرها، وهناك بعض العلامات التي تدل على امتلاكك عقلية قوية، وفقاً لما ذكره موقع Geediting الأسترالي:

1 - تقبل التغيير

لا يستطيع الجميع تقبل التغيير الذي يحدث في حياتهم، فإذا كنت تتقبل التغيير وتتكيف معه فهذه علامة على أن لديك عقلاً أقوى من 95% من الأشخاص. وتقبل التغيير قد يعني رؤية فرصة جديدة للتعلم والنمو وعدم خشية الخروج من منطقة الراحة.

2 - طلب المساعدة

قد يبدو شعورك بالاستقلال والاعتماد على النفس علامة على القوة العقلية، إلا أن اللجوء إلى الآخرين في الوقت المناسب لطلب المساعدة علامة على أن لديك عقلاً قوياً، وعلامة على الوعي الذاتي، وأنك متواضع كفاية لتعترف باحتياجاتك.

3 - مشاعر الآخرين

لا يتعلق الأمر بحل مشاكل الآخرين أو مساعدتهم، ولكن فقط بتفهم تفكيرهم والتعاطف مع ما يشعرون به.

4 - الأخطاء

كلنا نرتكب الأخطاء من وقت لآخر، ورؤية تلك اللحظات على أنها قفزة إلى الأمام وفرصة للتعلم من الخطأ بدلاً من الانغماس في التعثر، هي إحدى علامات قوة العقل.

5 - العمل الشاق

الإدراك بأن النجاح لن يأتي بسهولة وأنه لابد من العمل بجهد والتحلي بالانضباط، من العلامات على امتلاك عقل قوي.