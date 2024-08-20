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الترفيه

إسعاد يونس.. «تيتا زوزو»

إسعاد يونس.. «تيتا زوزو»
21 أغسطس 2024 01:11

سعيد ياسين (القاهرة) 

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اقتربت الفنانة إسعاد يونس من إنهاء تصوير دورها في مسلسل «تيتا زوزو»، المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، وقالت: إن العمل من 30 حلقة، وتجسد فيه شخصية وكيل وزارة، تمر أسرتها المكونة من ولدين متزوجين ومجموعة من الأحفاد بالكثير من المشاكل، التي تسعى لإيجاد حلول لها، ويقف بجوارها أحد جيرانها ويدعمها، وبمرور الوقت تكتشف أنه كان يحبها في شبابه وحالت الظروف دون ارتباطه بها.
ويشارك في البطولة صلاح عبدالله ومصطفى غريب وإسلام إبراهيم وندى موسى ومحمد كيلاني وإيناس كامل وحمزة العيلي، إخراج شيرين عادل.
وذكرت إسعاد يونس أنها تظهر ضيفة شرف في مسلسل «إنترفيو» مع رنا رئيس، ومحمد عادل وخالد شباط وديانا هشام، تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين، ويتناول قصة محللة بيانات، تذهب لإجراء مقابلة تقلب حياتها رأساً على عقب.
وتفاضل إسعاد يونس حالياً بين أكثر من فيلم لتختار واحداً منها تعود به إلى السينما، بعدما شاركت في يناير الماضي بفيلم «عصابة عظيمة». وجسدت فيه شخصية سيدة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها، تفقد بصرها نتيجة حادث، ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة.
وكانت إسعاد يونس قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «كامل العدد + 1» مع دينا الشربيني وشريف سلامة، إخراج خالد الحلفاوي، وتناول مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء، لاسيما مع كثرة عددهم وأزماتهم، وجسدت فيه شخصية فنانة معتزلة تقرر فجأة العودة إلى التمثيل.

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