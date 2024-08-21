الخميس 22 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر بالعالم

أشخاص ينتظرون في طابور للعب لعبة الفيديو في حدث لصناعة ألعاب الكمبيوتر والفيديو في ألمانيا
21 أغسطس 2024 09:12

انطلق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر في العالم "جيمزكوم"في مدينة كولونيا الألمانية، حيث اجتذب أكثر من 4 آلاف متفرج إلى حدث "أوبينينج نايت لايف" مساء الثلاثاء. تضمن العرض تقديم ألعاب جديدة مثل "كينجدوم كام: دليفيرانس 2" و"كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6" و"داينج لايت: ذا بيست" مما أتاح للحضور إلقاء نظرة سريعة على الإصدارات المستقبلية التي تتمحور حول مواضيع تاريخية وملحمية.

أخبار ذات صلة
6.3 مليار درهم مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات
افتتاح «فيراري إي سبورتز أرينا» في 29 أغسطس

ومن المقرر أن تفتح قاعات أخرى للمعرض أبوابها صباح اليوم الأربعاء، حيث سيتمكن الزوار من الوصول إلى الأجنحة المختلفة للشركات العارضة. ويعتبر "جيمزكوم" معرضا مفتوحا للجمهور، حيث تتوفر التذاكر للشراء. وقد نفدت تذاكر يوم السبت بالفعل. وسيختتم هذا الحدث السنوي يوم الأحد. ويجذب معرض"جيمزكوم" السنوي مئات الآلاف من عشاق الألعاب إلى كولونيا.ويحظى محبو الألعاب بفرصة تجربة الألعاب الجديدة. وفي العام الماضي، أقامت 26 دولة ومنطقة أجنحة للجمهور، بينما ارتفع العدد هذا العام إلى .37 كما تم تسجيل أكثر من 1400 عارض من 64 دولة في معرض هذا العام، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي، الذي شهد حضور 320 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات
كولونيا
أجهزة الكومبيوتر
المانيا
الألعاب الإلكترونية
آخر الأخبار
5 وجوه جديدة في «البوندسليجا»
الرياضة
5 وجوه جديدة في «البوندسليجا»
اليوم 11:29
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
الرياضة
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
اليوم 11:28
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
الأخبار العالمية
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
اليوم 11:28
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
الرياضة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
اليوم 11:10
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
الرياضة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©