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في سابقة عالمية.. مسبار يعبر قرب القمر والأرض نحو المشتري

في سابقة عالمية.. مسبار يعبر قرب القمر والأرض نحو المشتري
21 أغسطس 2024 17:49

حقق المسبار الفضائي جوس «سابقة عالمية» من خلال المرور بالقرب من القمر ثم الأرض، في خطوة ترمي إلى تسهيل رحلته إلى كوكب المشتري، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء، بعد ثماني سنوات من السفر في مسار متعرج.
وشهدت المناورة اقتراب المسبار الذي أُطلق إلى الفضاء في أبريل الماضي، من القمر في 19أغسطس بعيد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينيتش، قبل أن يحلق فوق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة مساءً ت غ، على علو يقل عن سبعة آلاف كيلومتر.
وتقوم العملية على المرور قرب جرم سماوي للاستفادة من جاذبيته، وهي قوة طبيعية تسمح للمركبة الفضائية بالانحراف عن المسار وتغيير سرعتها (عبر التسريع أو الإبطاء).
ولا يتمتع الصاروخ آريان 5 الذي أطلق جوس إلى الفضاء، بقوة كافية لدفع المسبار مباشرة نحو كوكب المشتري، على بعد حوالي 800 مليون كيلومتر من الأرض.
واستخدمت مهمات فضائية عدة بالفعل هذه الطريقة المسماة المساعدة بالجاذبية، لكن التحليق فوق القمر مضافاً إلى التحليق على الأرض يُعدّ «سابقة عالمية»، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.
وشهدت المناورة تسريع المسبار حركته قليلاً أثناء مروره بالقرب من القمر، قبل أن يتباطأ بشكل أكثر حدة بالقرب من الأرض، ويغيّر خصوصاً الاتجاه نحو كوكب الزهرة، الذي سيصل إليه في عام 2025.
وسيعود بعد ذلك إلى الأرض للقيام بجولتين جويتين في عامي 2026 و2029، قبل أن يصل أخيراً إلى كوكب المشتري في يوليو 2031.
سيتمكن المسبار جوس بعد ذلك من مراقبة أقمار المشتري الجليدية «أوروبا» و«غانيميد» و«كاليستو»، بحثا عن بيئات مناسبة لظهور حياة خارج كوكب الأرض.

 

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المصدر: آ ف ب
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