«المنكوس» يستقبل الطلبات حتى 9 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل برنامج "المنكوس"، تلقي طلبات التسجيل للموسم الرابع، وذلك حتى 9 سبتمبر المقبل، ليفرز بعدها المتسابقون من قبل لجنة التحكيم لمرحلة المقابلات لاختيار 18 منهم للتنافس في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.ويسعى برنامج "المنكوس" الى تعزيز لحن المنكوس، وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لمدِّ جسور التواصل بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي، مشكلاً منصة ثقافية للتعريف به وبأساليب أدائه.

ويشترط البرنامج على المشارك التسجيل عبر موقع البرنامج الإلكتروني، وتعبئة استمارة التسجيل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقدِّم مقطعاً مصوَّراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يضم أداءه للحن المنكوس، بصوتٍ واضحٍ، من دون أيِّ مؤثرات صوتية.

ويستضيف البرنامج في إمارة أبوظبي بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث خلال ديسمبر المقبل، مشتركين من دول مجلس التعاون الخليجي، ليتنافسوا على أداء المنكوس، أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي. ويخوض المشتركون غمار هذه المسابقة عبر مراحل عدة تبدأ من مرحلة تجارب الأداء وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشاركٍ واحد ليكون بطل الموسم في أداء فن المنكوس.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في برنامج المنكوس على لقب فارس المنكوس، وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث على 300 ألف درهم، والرابع على 200 ألف درهم، والخامس على 150 ألف درهم، أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 100 ألف درهم.

وكان برنامج "المنكوس" شهد في موسمه الثالث منافساتٍ قوية بين النجوم المشاركين في الحلقات المباشرة التي بُثَّت من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتنافس فيها 18 نجماً ضمن مراحل امتدت عبر 8 أمسيات تناولت الكنوز والفنون التراثية المرتبطة بألحان الشعر النبطي.