«تحقيق أمنية» تُسعد الطفلين الخاتم وأنس

أبوظبي (الاتحاد)

قامت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بتحقيق أمنية الطفل الخاتم (13 عاماً) في الحصول على جهاز كمبيوتر للألعاب مع لوازمه، وأمنية الطفل أنس (7 سنوات) في الحصول على «بلاي ستيشن 5»، وذلك بالتعاون مع فندق كونراد أبوظبي.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية»: تحرص المؤسسة دوماً على تحقيق هذه الأمنيات الغالية على قلوب أطفالها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والداعمين الذين تُسهم أياديهم البيضاء في نشر مشاعر الأمل والتفاؤل لدى أطفالنا. وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على الفندق، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الطيبة أضافت لمسة من السحر إلى تجربة تحقيق الأمنية، مما جعلها أكثر تميزاً بالنسبة للطفلين وعائلاتهما، حيث أمضوا يوماً من السعادة في السباحة.

وعبّر الخاتم عن سعادته بالقول: أنا سعيد للغاية، وأشكر كلّ من ساهم في تحقيق هذه الأمنية. لقد جلب الدعم الذي حظيت به فرحاً كبيراً إلى حياتي، ولن أنسى ما حييت هذه اللحظات التي حملت تأثيراً إيجابياً كبيراً على روحي المعنوية، وأسعدت أيامي على المدى البعيد.

وتوجّهت عائلة أنس بالشكر والتقدير إلى القائمين على تحقيق أمنية طفلها، ومنحه أوقاتاً سعيدة وذكريات لا تُنسى.