«إليزيون» يقدم أول عروضه في العين

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عروض إليزيون من «سيرك دريمز» للمرة الأولى في مدينة العين من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر. والعروض من إنتاج VStar Entertainment Group.

وتُعتبر «إليزيون من سيرك دريمز» مغامرة استثنائيَّة في عالمٍ من الخيال والعجائب، حيث يعيش الجمهور التجربة كما لو كان في حديقةٍ من الخيال، مليئة بالمخلوقات المتحركة التي تجسد تناغم الطبيعة. وتشمل الألعاب البهلوانية المذهلة والرقصات الفنية المعبرة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا والعروض ثلاثية الأبعاد، وتحتفي بالإبداع والمواهب وإمكانات عقل الإنسان وجسده التي لا حدود لها.

وتقدم هذه العروض المستوحاة من الأسطورة الإغريقية «إليزيوم» وهي مكان السعادة الكاملة والسلام الأبدي، فرصةً للجمهور للهروب إلى عالمٍ البهجة والعجائب والخيال. وتجسد جو الحديقة مزيجاً متناغماً يجمع بين الضوضاء والصمت، والحركة والسكون. وتعكس روح المكان الذي يتعايش فيه المخلوقات المختلفة. وجمعت المنتِجة التنفيذية «ويندي إدواردز» نخبة من الفنانين بمهارات استثنائية ليعملوا معاً لتقديم عرض استثنائي. وقد صمِّمت الجوانب الإنتاجية والتقنيّة من العرض بعناية فائقة، لضمان تجربة تفاعلية غامرة للجمهور. وبفضل منظومة الإضاءة العصرية والموسيقى التصويرية الأصلية، يستطيع العرض أن يصطحب المشاهدين في رحلة تداعب حواسهم. وتحت قيادة مايكل إدموندسون، أبدع الفريق التقني تصميم ديكورات تجمع بين روح الابتكار والتوظيف العمليّ في العرض، بما يضمن تقديم كل فقرة في أكمل صورةٍ ممكنة.



حول ثيوري الافين

هي وكالة استشارية لإدارة الأحداث ومتخصصة في إنشاء وإدارة وتنظيم والاستثمار في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحداث التجارية والخاصة والشركات. مع أكثر من 15 عاماً من الخبرة في تقديم أحداث عالية الجودة وواسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن فريق الخبراء لدينا هو الأنسب لرعاية وإدارة وتقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا من القطاعين الخاص والحكومي والشركات. قام فريقنا ذو الخبرة العالية بتنظيم مئات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تحقيق نتائج عالية الجودة، مما يضعنا كشركة إقليمية رائدة في قطاع الترفيه التجاري. بعض العروض السابقة التي قدمناها في الإمارات العربية المتحدة هي: سيرك دو سولي فاريكاي، توروك وبازار، ذا الوجنست،: حفل «ماريا كاري» وحفل المُغني الأوبرالي العالمي «أندريا بوتشيلي» وحفل «أليشيا كيز» وغيرها الكثير.



نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

تُساهم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي (الدائرة) بجهود إدارة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي وصناعاتها الإبداعية، مما يُساعد في تحقيق طموحاتها العالمية على النطاق الأوسع. ومن خلال شراكاتها مع المُنظمات والمؤسسات التي تعزز مكانة الدائرة باعتبارها وجهة عالمية رائدة، تسعى الدائرة إلى توحيد المنظومة حول رؤية مشتركة قادرة على استشراف إمكانات الدائرة، وتنسيق الجهود والاستثمارات، وتقديم الحلول المبتكرة والإبداعية، واستغلال أفضل الأدوات والسياسات والنُظم المتاحة، من أجل دعم الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعيَّة. وتستوحي الدائرة رؤيتَها من الهوية الأصيلة للإمارة، والتي تتجسد في شعبها وتراثها ومناظرها الطبيعية. ونحن نعمل على تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عنوانًا للأصالة والإبداع وفرصة لعيش تجارب لا مثيل لها، مستمدة تلك المكانة تقاليدها الحية في الضيافة والمبادرات الرائدة والأفكار الإبداعية.

لمزيد من المعلومات عن الدائرة والوجهة، يُرجى زيارة tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.



نبذة عن «سيرك دريمز»

سلسلة عروض «سيرك دريمز» هي علامة تجارية عالمية شهيرة، وقد قدمت عروضاً حية متنوعة في مختلف الأماكن الترفيهية، من مسرح برودواي إلى الكازينوهات والمنتزهات الترفيهية والمنتجعات والسفن السياحية والمسارح عبر مُختلف أنحاء العالم. منذ عام 1993، استمتع ملايين الأشخاص بإنتاجات «سيرك دريمز» في جميع أنحاء العالم. وبفضل قدرة السلسلة على الجمع بين نُخبة فناني السيرك المعاصرين في العالم وبين الرقصات الحيَّة والحكايات الخيالية، نجحت سلسلة «سيرك دريمز» في الاستحواذ على أفئدة وخيالات الجماهير والنقاد على حد سواء. وتعتبر سلسلة «سيرك دريمز» واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة VStar Entertainment Group. للاستزادة، يُرجى زيارة www.cirquedreams.com.



شركة VStar Entertainment Group هي شركة رائدة في مجال الترفيه، وتختصُ بإنتاج التجارب الحيَّة والفريدة من نوعها للجمهور في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. بدءًا من تصوُّر الفكرة وحتى التنفيذ، ترسم VStar تصوُّرًا للجولات السياحية المثيرة وتُصممها، وتقدم محتوى أصلياً ومرخصاً وجولات تحمل أسماءً تجارية شهيرة، بما يُجسد فرصة للترفيه تناسب المُتابعين من مُختلف الأسعار وتثير حماسهم نحو المشاركة. وبفضل خبرة الشركة على مدار أربعة عقود في جميع جوانب إنتاج الفعاليات وإدارتها وتشغيلها، تختص الشركة بتقديم حلول جاهزة للاستخدام داخل المقرات بما يتضمَّن العروض المسرحية والمعارض التفاعلية وتعزيز شهرة العلامات التجارية. وبعد استحواذ مجموعة العروض الترفيهية الحيَّة الرائدة على مستوى العالم «سيرك دو سوليه» (Cirque du Soleil Entertainment Group) على الشركة في عام 2018، نجحت الشركة في تقديم أكثر من 40 ألف عرض حي في 40 دولة واستقبلت ما يقرب من ثلاثة ملايين ضيف سنوياً. للاستزادة من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.vstarentertainment.com.