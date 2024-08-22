«Boneyard».. تشويق وغموض

أبوظبي «الاتحاد»

استناداً إلى قصة حقيقية، يقدم الممثل العالمي ميل جيبسون في فيلمه الجديد Boneyard الذي يمزج بين الدراما والتشويق والغموض، دور العميل الخاص «بيتروفيتش» الذي يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يرشح من قبل رئيس الشرطة «كارتر» للتعاون في تحديد هوية قاتل غامض متسلسل يدعى «جامع العظام».

البطولة

يشاركه بطولة الفيلم كل من كورتيس جاكسون، نورا زيتنر، بريان فان هولت، ويستون كيدج، وسبايس ويليامز كروسبي، وهو من تأليف آسيف أكبر وفنسنت إي مكدانيل وإخراج آسيف أكبر.

11 جريمة

يستعرض العمل في بدايته، قصصاً وصوراً لبعض قضايا القتل التي نفذها «جامع العظام»، والذي يستهدف بها النساء فقط، حيث خطط لتنفيذ أكثر من 11 جريمة، إلى أن يتولى رئيس الشرطة ويدعى «كارتر» ويجسده كورتيس جاكسون عملية التحقيقيات في هذه الجرائم.

قاتل متسلسل

يتولى المحقق «أورتيجا» الذي يؤدي دوره بريان فان هولت عملية التحقيقات الفعلية، ويبدأ في البحث عن معلومات تمكنه من الوصول إلى القاتل المتسلسل، ومع مرور الأحداث وبالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، رئيس الشرطة «كارتر»، العميل الخاص «بيتروفيتش» الذي يلقب بـ «بيت»، للتعاون معهم في إيقاف هذه الجرائم والوصول إلى القاتل.

دوافع مشتركة

مع الخبرة والدهاء في عملية التحقيقيات الصعبة في عالم الجرائم، يبدأ «بيت» في البحث عن الدوافع النفسية، والمشتركة الرئيسة في الجرائم التي يرتكبها القاتل، من أجل الوصول إلى هويته، إلى أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، حينما تتجه أصابع الشك في أن يكون القاتل أحد ضباط الشرطة.