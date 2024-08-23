تميم التميمي يرصد شهب «البرشاويات» في سماء الإمارات

خولة علي (دبي)

تمكن تميم سالم التميمي، مصور فلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو جمعية الإمارات للفلك، وبتنظيم من مجموعة دبي للفلك لرصد شهب «البرشاويات»، من رصد نحو 32 شهاباً بالعين المجردة، وتصوير 16 منها باستخدام تقنيات التصوير الاحترافية.

وقال إن "ذروة هذه الزخة تكون بين 12 و14 أغسطس من كل عام، وتكون عادة بعد منتصف الليل. لذلك، يفضل الابتعاد عن أضواء المدينة لرصد هذه الشه. لذا، توجهت إلى جبل جيس بدعوة من مجموعة دبي للفلك لرصد زخات شهب «البرشاويات» التي زينت سماء الإمارات".

واستخدم التميمي لالتقاط هذه الشهب، كاميرات بعدسات 14 ملم و18 ملم، ومتتبعاً إلكترونياً، والتقط نحو 1000 صورة في تلك الليلة باستخدام إعدادات الكاميرا على سرعة الغالق: 20 ثانية.

من التحديات التي واجهها التميمي، عملية اختيار المكان المناسب لوضع أجهزة التصوير، وأيضاً توجيه الكاميرا، موضحاً أن بعض هذه الشهب لا تتخذ مساراً ثابتاً أثناء دخولها في الغلاف الجوي، وبعض هذه الشهب صغير وسريع ولا يمكن رصده، كما أن مرور بعض المركبات بإضاءة عالية قد يعوق عملية الرصد.

وذكر أن متعة رصد مشاهدة هذه الشهب واحتراقها أثناء دخولها في الغلاف الجوي أمر يستحق العناء والسفر لمسافات طويلة.

وتساعد عملية رصد الشهب الباحثين على دراسة الكويكبات والمذنبات التي تدخل الغلاف الجوي، وفهم التفاعلات التي تحدث بين الشهب والغلاف الجوي. ويعتبر رصد الشهب نشاطاً ممتعاً لهواة الفلك، ما يزيد من الوعي والاهتمام بعلم الفلك لدى الهواة والباحثين في مجال علوم الفضاء.

تنسب شهب «البرشاويات» إلى المجموعة النجمية «برشاوس» أو الاسم العربي "حامل رأس الغول»، وهي عبارة عن زخات شهب تحدث سنوياً عندما تمر بالأرض عبر بقايا المذنب سويفت تتل Swift-Tuttle. هذه الشهب تكون ساطعة وسريعة، وغالباً ما تظهر في سماء الليل بين 17 يوليو و24 أغسطس.