نمر يقتل صاحب حديقة حيوانات خاصة

قتل نمر صاحبه في حديقة خاصة في سلوفاكيا، حسبما أفادت السلطات اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة في مدينة "بانسكا بيستريكا"، الواقعة وسط البلاد العثور على الرجل، البالغ 63 عاما، في حظيرة النمر في قرية "جاسيني" القريبة "دون أي علامات على أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على السكان المحليين، وإن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة السلوفاكية إن الضحية كان يدير الحديقة الخاصة بنفسه، وإنه كان يحتفظ داخلها بحيوانات أليفة وبريا مختلفة.

وكانت الحديقة الخاصة تتميز بوجود العديد من أنواع القرود والطيور الجارحة وسلالات الكلاب المختلفة.

وتردد أنه لم يكن هناك أحد يعاون الرجل في الاعتناء بالحيوانات والزوار، الأمر الذي أثار مخاوف سكان القرية من تحمله لكثير من المسؤوليات. وهناك العديد من الحدائق الصغيرة الخاصة تعمل في سلوفاكيا.

في حادث مماثل العام الماضي، قتل أسد صاحبه.