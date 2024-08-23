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الترفيه

بدرية سالم: أستلهم تصاميمي من البيئة المحلية

بدرية أمام مجموعة من تصاميمها (من المصدر)
24 أغسطس 2024 01:19

خولة علي (دبي)

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مجوهرات غنية بتصاميم فريدة مرصعة بالأحجار الكريمة، تبدعها المصممة بدرية سالم من مشهد نور القمر وقت اكتماله، ليكون أحد العناصر التي تستلهم منه أعمالها وتصاميمها لتنتج قطعها الخاصة. وبدرية حاصلة على عدة شهادات معتمدة في مجال تصميم المجوهرات، وأخرى في علوم الأحجار الكريمة والألماس من مؤسسات معتمدة عالمياً، الأمر الذي أكسبها خبرة وتألقاً وحضوراً في عالم المجوهرات الراقية. 
بداية الشغف 
تعلقها وارتباطها بهذه الهواية لم يكن جديداً، فوهج الأحجار الكريمة وألوانها الزاهية أبهرتها وأثارت فضولها منذ طفولتها، فحرصت على جمعها والاحتفاظ بها لتتقاسم هذه الهواية مع والدها. ومع مرور الأيام شكّلت الأحجار الكريمة جزءاً لا يتجزأ من حياتها اليومية كمصممة، وفي عام 2015 قررت أن تهدي صديقتها قطعة من المجوهرات من صنعها، فكانت تلك الهدية بمثابة بداية لانطلاقتها الفعلية في عالم المجوهرات. 
أفكار مبتكرة
وتبحث المصممة بدرية دائماً على أفكار متجددة ومبتكرة وغير تقليدية، فهي فنانة بصرية، كما أن للثقافة والبيئة المحلية أيضاً دوراً في تشكيل تصاميمها، وتسعى لتنفيذ قطع حصرية خاصة بها، بحيث تكون القطعة مستوحاة من شخصية طالبها، ومطعمة بلمساتها المتميزة. 
دقة التفاصيل
وعن تطوير مهارتها وخبراتها في مجال التصميم، تقول بدرية: أنا بطبيعتي حريصة على التعلم واكتساب المعرفة في شتى مجالات الحياة، خصوصاً في عالم تصميم المجوهرات، وأطلع على هذا الفن بتفاصيله الدقيقة وبتاريخ تطوره وإصداراته المتنوعة على مستوى العالم، فلا تمر قطعة من أمامي بدون أن أدرس كل تفاصيلها، كما أحرص على الاحتكاك بأصحاب الخبرة، من مصنعين وتجار مع متابعة دور المجوهرات الراقية المعروفة عالمياً. 
جائزة عالمية
نالت بدرية جائزة عالمية في مجال تصميم المجوهرات عام 2023، كأفضل تصميم للمجوهرات الثمينة، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وقد استلهمت تصميمها من البيئة المحلية، لاسيما قصر الحصن.
وسام فخري
حظيت المصممة بدرية سالم، بشرف تصميم الوسام الفخري للجائزة الرياضية لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لعام 2024، معتبرة أن ترشيحها ضمن عدة مصممات لهذه المناسبة، يعد فرصة ثمينة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى أن تحقق علامتها التجارية شهرة واسعة وتصل إلى العالمية، وتحصد المزيد من الجوائز والإنجازات.

الأحجار الكريمة
الألماس
المجوهرات
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