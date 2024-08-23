عودة 11 ممثلاً لـ «دراما رمضان»

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عودة مجموعة من الممثلين والممثلات الذين غابوا عن الموسم السابق، ومنهم من غاب لـ 6 سنوات لأسباب مختلفة، وبدأوا الاستعداد للموسم الدرامي الأكبر خلال العام.

منى زكي

تعود منى زكي بقصة اجتماعية خلال رمضان 2025، بعدما غابت الموسم الماضي، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان «طالع نازل»، تأليف إنجي القاسم وسما عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة. وكانت زكي قد حققت نجاحاً ملحوظاً في رمضان 2023، من خلال مسلسل «تحت الوصاية» من 15 حلقة، وقالت إن غيابها عن الموسم الماضي كان جزءاً من رغبتها في النجاح، فهي لا تقدم مسلسلين في عامين متتاليين، ولذلك تعتبر أن غيابها عن رمضان 2024 كان بمثابة عطلة تعود بعدها بعمل لائق.

ياسمين عبدالعزيز

تعود ياسمين عبدالعزيز بعدما غابت موسمين، وتعاقدت على بطولة مسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، تأليف عمرو محمود ياسين وجار البحث عن مخرج للعمل. وكشفت ياسمين عن أن المسلسل رومانسي، على غرار تجربتها في «ونحب تاني ليه»، الذي قدمته قبل 4 سنوات، مع كريم فهمي الذي يشاركها بطولة المسلسل الجديد.

أمينة خليل

قالت أمينة خليل إنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يشهد عودتها لدراما رمضان، بعد غياب عامين بعنوان «لام شمسية»، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه حول قضية التحرش بالأطفال، ويطرح تساؤلات عن المسؤولية حول تلك الجرائم.

هنا الزاهد

غابت هنا الزاهد 3 سنوات عن دراما رمضان منذ أن شاركت في مسلسل «النمر» مع محمد إمام، وتعاقدت على مسلسل بعنوان «الزواج سم قاتل» تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، لتدخل منافسة دراما رمضان 2025 بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى في مشوارها. وقالت هنا إن العمل من 30 حلقة ويحمل العديد من المفاجآت، وإنها متحمسة للتعاون مع المخرجة ياسمين أحمد، لاسيما بعد نجاح تجربتها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» خلال رمضان الماضي، ويناقش المسلسل، قضية اجتماعية مهمة، في إطار تشويقي.

دنيا وإيمي

تعود الأختان دنيا وإيمي سمير غانم للدراما الرمضانية من خلال مسلسل يجمعهما على غرار «نيللي وشيريهان»، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وقالت إيمي إن السيناريو كوميدي.

عمرو سعد

يعود عمرو سعد لشاشة رمضان بعد غيابه العام الماضي، بمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بعنوان «سيد الناس»، وأعلن سامي أن رمضان المقبل سيشهد التعاون الأول بينه وبين عمرو، وأنه بدأ كتابة العمل، وعقدا عدة جلسات تحضير للاتفاق على التفاصيل.

ريهام عبدالغفور

تعود ريهام عبد الغفور بعدما تغيبت العام الماضي، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان «إجازة وضع»، ويشاركها البطولة محمد شاهين، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول المشكلات التي تعاني منها الأسرة، وقالت إن العمل يختلف عما قدّمته من قبل، ويحمل طابعاً كوميديا.

يوسف الشريف

يخوض يوسف الشريف، السباق الرمضاني 2025، بمسلسل «الراكون»، وأعلنت الكاتبة إنجي علاء أن العمل سيكون جاهزاً للعرض في الموسم الجديد، بعدما خرج من السباق الماضي بسبب التحضيرات الكثيرة التي تطلبها، مشيرة إلى أنها استمرت عامين في الكتابة والتحضير مع ماندو العدل الذي يتولى إخراج العمل.

محمد هنيدي

بعد غياب 6 سنوات، يعود محمد هنيدي إلى الموسم الرمضاني بعمل يعتبره مفاجأة لجمهوره، حيث يعمل على إنتاج مسلسل بمشاركة فنانين مميزين، ولن يكون الجزء الثاني من «أرض النفاق» الذي قدمه عام 2018، ولم يكشف عن تفاصيل المسلسل الجديد.