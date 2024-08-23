نظام غذائي يقلل خطر الوفاة لدى كبار السن

يوفر اتباع نظام غذائي نباتي يشمل الأسماك، أكبر قدر من الحماية ضد المخاطر لدى كبار السن، وفقًا لدراسة علمية أميركية جديدة.

وقال موقع "ميديكال إكسبرس" إن الدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية (American Journal of Clinical Nutrition).

وجد الباحثون في جامعة "لوما ليندا للصحة" في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن الأنظمة الغذائية النباتية ترتبط بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب خاصة بين الذكور ولدى الأشخاص في منتصف العمر.

لكن النظام الغذائي النباتي، الذي يشتمل على الأطعمة البحرية، قدّم ميزة صغيرة إضافية ولكنها ملحوظة مقارنة مع الأنظمة الغذائية النباتية وغير النباتية الأخرى، حتى بالنسبة لكبار السن.

وقال الدكتور غاري فريزر، الأستاذ المتميز في كلية الصحة العامة بجامعة لوما ليندا والمحقق الرئيسي في الدراسة، إنه يبدو أن النظام الغذائي النباتي يوفر الحماية من خطر الوفاة خلال سنوات منتصف العمر، ولكن هذه الميزة تنعدم عندما يصل الناس إلى الثمانينيات من العمر ويواصلون الالتزام بنظام غذائي نباتي صارم.

استخدم الباحثون بيانات دراسة صحية تتألف من مجموعة ضخمة تضم ما يقرب من 96 ألف شخص يعيشون في الولايات المتحدة وكندا بين عامي 2002 و2007، مع المتابعة حتى عام 2015. وسبق أن استخدمت بيانات هذه المجموعة في العديد من الدراسات حول الصحة والمرض والوفيات على مر السنين.

حللت هذه الدراسة بيانات لأكثر من 88 ألف شخص وحوالي 12500 حالة وفاة. جُمعت البيانات الغذائية باستخدام استبيان ثم صُنفت إلى خمسة أنماط: نمط غذاء غير نباتي، وشبه نباتي، ونباتي مع السمك، ونباتي مع البيض والحليب، ونباتي صرف.

وأكد فريزر أن فريقه وجد أن النباتيين، بشكل عام، لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 12% مقارنة بغير النباتيين. كان المشاركون في الدراسة، الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً يحتوي على الأسماك، أقل عرضة للوفاة بنسبة 18%.

أما أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يحتوي على الحليب والبيض، فكانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15%. فيما انخفض خطر الوفاة بين النباتيين الخالصين بنسبة تقل عن 3%.

وقال فريزر: "بشكل عام، هذه من أوضح البيانات التي تشير إلى أن النباتيين الأميركيين يتمتعون بحماية أكبر من الوفاة المبكرة مقارنة بغير النباتيين".