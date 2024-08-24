احتفالية العودة إلى المدارس على شاطئ الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت بلدية منطقة الحمرية مجموعة واسعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة العودة للمدرسة وبدء العام الدراسي 2024-2025، عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات في حديقة الشاطئ بالحمرية استهدفت الأطفال المرافقين لذويهم للشاطئ.

جاءت الفعاليات لتشمل إقامة برامج احتفالية بمناسبة العودة للمدارس وتقديم العديد من البرامج الترفيهية والورش الفنية والثقافية والبيئية والمسابقات والتوزيعات والهدايا. شهدت الاحتفالية مشاركة حافلة للأطفال المرافقين لذويهم من العائلات بتنسيق من الكوادر الوطنية في بلدية الحمرية المشرفين على المبادرة.

من على مسرح الفعاليات الشاطئية، قدمت كوادر بلدية الحمرية الورشة الترفيهية «أهلاً بالمدرسة» والورشة الفنية «مروحتي الصيفية» وفعاليات «الرسم على الوجه»، التي عززت بمضامينها مجتمعة لدى الأطفال المشاركين، من متطلبات التعلم عبر اللعب، وبناء الثقة بالنفس وتعزيز الإبداع والابتكار لديهم، إلى جانب تنمية مواهب الاستكشاف، مع حرص فريق عمل البلدية على استخدام مواد صديقة بالبيئة في مراحل تنفيذ الورش من مواد معاد تدويرها.

تواصلت فعاليات بلدية الحمرية على امتداد شاطئ بحر الحمرية في حديقة الشاطئ، عبر تقديم الندوة المتخصصة بالإنقاذ البحري، واستعراض أشكال ومجسمات لكيفية تفادي هذه الدوامات والخروج منها بأمان. وتبع الفعالية تقديم فقرة أسئلة للجمهور لتعزيز الوعي بأهمية اتباع الإرشادات التي تم توضيحها في الندوة التعريفية.

جاءت فقرة الألعاب التفاعلية والحركية للأطفال على المسرح الشاطئي التي تسهم في تعزيز روح المنافسة والتشويق والحماس، وقد قدمتها كوادر بلدية الحمرية، وشملت توزيع المثلجات والمرطبات على الزوار والمشاركين، إلى جانب توزيعات العودة إلى المدارس، والتي عززت لدى الأطفال المشاركين انطباعاً إيجابياً ضمن البيئة الشاطئية الممتعة.

وهنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، الهيئات الإدارية والتدريسية في الحمرية بمناسبة قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعلم والتعليم والتميز، ومواصلة النجاح والإسهام في خدمة الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مشيداً بالمستوى التنظيمي العالي في مدارس منطقة الحمرية وبالإدارات المدرسية وحرصهم على الطلبة والعملية التعليمية، وتجميل البيئة المدرسية لإدخال السرور والبهجة على نفوس الطلاب.

ودعا الشامسي أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية إلى مواصلة تحفيز الأبناء الطلبة نحو العلم والتعليم ومواصلة النتائج العلمية والتحصيل الدراسي المميز، لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتعزيز ريادة دولة الإمارات، وتسليحهم بأحدث المعارف العلمية وترسيخ قيم الأخلاق في نفوسهم، متمنياً للطلبة التوفيق والسداد في العام الدراسي الجديد ومواصلة النجاح والتطور الأكاديمي.