هاني شاكر يطرح ألبومه الغنائي الجديد «ياويل حالي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد هاني شاكر لطرح ألبومه الغنائي الجديد «ياويل حالي»، نهاية الشهر الجاري، ليعود به بعد فترة غياب 9 سنوات منذ آخر ألبوماته «اسم على الورق» عام 2016. ويضم الألبوم الجديد 9 أغنيات متنوعة الأنماط الموسيقية، منها أغنيتان باللهجة الخليجية، وأغنية باللهجة اللبنانية، و6 أغنيات باللهجة المصرية.

ووعد شاكر جمهوره بأن الألبوم الجديد خارج الإطار التقليدي على مستوى الكلمات والألحان، ويتناسب مع مختلف الفئات العمرية بالوطن العربي. وعن سبب اختيار «ياويل حالي» عنواناً لألبومه، كشف هاني شاكر أن الأغنية رومانسية وباللهجة اللبنانية، وتدور حول معاناة الحبيب عندما تهجره محبوبته، ويطلب فرصة ثانية لإصلاح الأمور. وقال: كنت أفاضل عنواناً آخر لها «على بالي»، كلمات راميا بدور وألحان هيثم زياد، وصورت بطريقة الفيديو كليب في القاهرة، وأظهر في مرحلة المشيب تعبيراً عن قصتها.

الألبومات الغنائية

وحول اتجاه عدد من المطربين بعدم طرح ألبومات غنائية، أكد شاكر أنه على مدار 5 عقود اعتاد على طرح ألبومات غنائية كاملة، وأن الاتجاه السائد حالياً هو طرح أغنيات الألبومات بطريقة منفردة خلال فترة زمنية قصيرة تجعله لا يشعر بنجاحه الفني.

وأضاف: لست ضد ذلك، فهو نتيجة أمور تسويقية ودعائية لا دخل للفنان بها.

الفن الهادف

وقال هاني شاكر: عاهدت نفسي منذ بداية مشواري الفني عام 1972، أن أكون حريصاً على انتقاء الكلمات التي تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، لذلك يجب على صناع الفن مراعاة تلك القيم والمبادئ التي نحرص عليها، وتقديم فن هادف يليق بالجمهور العربي. ويرى هاني أن الأغنية المصرية تمر بمرحلة جيدة على مستوى الكلمات والألحان، ودائماً الأعمال الفنية الجيدة تفرض نفسها وتحقق نجاحاً جماهيرياً.

انتخابات النقابة

وهاجم صناع أغاني مطربي «المهرجانات» مجدداً لإفسادهم الذوق الغنائي، ووصفهم بأنهم «فقاعة» غنائية تنتهي بمجرد ظهورها، ولم تحقق أي نجاحات راسخة بوجدان المستمع العربي. وجدد نفيه القاطع والصريح بأن تصبح تلك الأغاني تراثاً فنياً للأغنية الشعبية، لأن الأغنية الأصيلة تهتم بمعاني الكلمات والألحان وتعبر عن حال الإنسان البسيط وهمومه وأفراحه على عكس نوعية تلك الأغاني.

وكشف هاني شاكر أنه قرر عدم خوضه انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، مؤكداً أنه قد حاول جاهداً خلال السنوات الماضية أن يكون خير سند وعون لأعضاء النقابة على مدار 7 سنوات، وحقق بعض النجاحات في العديد من الأمور الشائكة التي تخص أعضاءها.