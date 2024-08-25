«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»

الشارقة (الاتحاد)

تدعو «حدائق المنتزه»، الوجهة الترفيهية العائلية الرائدة في الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، "شروق"، زوارها ومرتاديها لاستكشاف «مملكة اللؤلؤ» الفريدة المستوحاة من «لؤلؤة المعرفة» الأسطورية.

تقع «مملكة اللؤلؤ» على مساحة واسعة تتسع لـ 7 آلاف زائر، وتتضمن 36 مرفقاً ترفيهياً ومنزلقاً مائياً، بينها عرين القراصنة، والنهر الغامض، والوادي المهجور، وقصر الملك، إلى جانب برج منزلقات يضم عدداً كبيراً من المنزلقات المائية، ومنزلقاً مائياً للأطفال صمم ليستوعب 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً. تتزين «مملكة اللؤلؤ» بطابع استوائي بعنوان «عجائب استوائية» يتميز بتصاميم وديكورات ذات طابع خاص.

تستضيف كل ثلاثاء «يوم السيدات» الذي يوفر للسيدات فرصاً متنوعة للاستمتاع بتجربة حصرية في المتنزه المائي مع وجود منسق أغاني يقدم فقرات موسيقية حية، إضافةً إلى جلسات زومبا وتمارين مائية.

مع اقتراب نهاية الحملة الصيفية، تستعد «حدائق المنتزه» لاستضافة المزيد من الفعاليات. وسيعاد افتتاح منتزه جزيرة الأساطير في منتصف أكتوبر 2024، مع مهرجان الأزياء الذي يستمر لمدة أسبوعين ويتضمن ديكورات مزينة ذات طابع خاص، وعروضاً مثيرة، ومسابقات. ومن المقرر تنظيم مهرجان الشتاء في شهر ديسمبر.