"سبيس ون" تعتزم إطلاق النموذج الثاني من صاروخ كايروس

قالت شركة الفضاء اليابانية سبيس ون إنها ستطلق النموذج الثاني من صاروخ كايروس الذي يحمل الأقمار الاصطناعية الصغيرة في وقت مبكر من ديسمبر، بعد أن انتهى إطلاق النموذج رقم 1 بالفشل في هذا الربيع.

وأضافت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو أنه قد تم التوصل إلى أن فشل إطلاق النموذج رقم 1 كان ناتجا عن نظام سلامة الطيران الذي يعمل ذاتيا داخل الصاروخ الذي حدد أن السرعة الأبطأ من المتوقع "غير طبيعية" مما تسبب في إلغاء الصاروخ لرحلته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي". وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي للنموذج رقم 2 قبل شهرين من الإطلاق. ومن المقرر أن يحمل النموذج رقم 2 قمرا اصطناعيا صغيرا وأربعة أقمار اصطناعية متناهية الصغر.

ونقلت وكالة جيجي عن شركة سبيس ون قولها إن النموذج رقم 1، الذي انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه، كانت لديه قوة دفع أقل مما تم حسابه مسبقا في الصاروخ في المرحلة الأولى، حيث كان معدل حرق الوقود الفعلي أقل من المتوقع.

وكان السبب الآخر وراء الانفجار هو أن معايير الحكم لنظام الطيران الذي يعمل ذاتيا كانت محددة بدقة لضمان السلامة. وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال مامورو إندو، مدير شركة سبيس ون، إن الشركة ليس لديها نظام لتوفير إمكانية إعادة إنتاج الصاروخ، موضحا أنه تم إدخال تحسينات لضمان التوقعات الصحيحة.