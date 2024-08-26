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تحتفل بعيد ميلادها 102 عبر القفز المظلي!

تحتفل بعيد ميلادها 102عبر القفز المظلي!
26 أغسطس 2024 12:10

احتفلت امرأة بريطانية الأحد بعيد ميلادها الثاني بعد المئة بالقفز بالمظلة من طائرة، في خطوة قالت إنها تأمل في أن تلهم سائر المسنين للحفاظ على النشاط البدني.
وقالت مانيت بايلي إن القفزة كانت "مخيفة بعض الشيء"، مضيفة "علي الاعتراف بأنني أغلقت عينيّ بقوة".
وأوضحت بايلي لراديو "بي بي سي" أنها تريد فقط "من الأشخاص الآخرين الذين يقتربون من الثمانين والتسعين من العمر ألا يتخلوا عن أي شيء. فقط استمروا".
هذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها المسنة المتحدرة من قرية بنهال غرين في شرق إنجلترا تحديا من هذا النوع.
فقبل عامين، قادت سيارة "فيراري" على حلبة سيلفرستون للسباقات بسرعة 210 كيلومترات في الساعة للاحتفال بعيد ميلادها المئة.
وخلال التحدي الجديد الذي قامت به في مهبط بيكلز، قفزت بايلي من ارتفاع يزيد عن 2100 متر، مع مساعد كان مربوطا في الحزام معها.
وقالت بايلي في وقت سابق إنها تشجعت على اتخاذ هذا القرار بعد أن سمعت عن قفزة بالمظلة قام بها والد أحد أصدقائها في سن 85 عاما.
وأضافت "إذا كان بإمكان رجل يبلغ 85 عاما القيام بذلك، فأنا أيضا أستطيع".

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المصدر: وكالات
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