الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مرصد "الختم" الفلكي يوثق ظاهرة انفجار كوني قوية

مرصد "الختم" الفلكي يوثق ظاهرة انفجار كوني قوية
26 أغسطس 2024 16:00

تمكن مرصد "الختم" الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي من رصد وتوثيق ظاهرة انفجار كوني قوية تابعها طوال ليلة أمس ليصبح ثالث مرصد يعلن نتائج رصده لها حول العالم.

تم رصد الظاهرة أولا من طرف تلسكوبات وكالة "ناسا" الفضائية "سويفت" و"فرمي" المخصصة لأشعة غاما وهي عبارة عن انفجار نجم كبير (كتلته أكثر من 20 مرة كتلة الشمس) ويقع في مجرة تبعد أكثر من 6 مليارات سنة ضوئية.

وأطلق على الظاهرة اسم (GRB 240825A) وتم توثيقها من خلال رصد التوهج الضوئي الذي يلي الانفجار (Optical Afterglow).

أخبار ذات صلة
"سبيس إكس" تؤجل إطلاق مهمة بولاريس دون
انتهاء مهمة مسبار اليابان على سطح القمر

وذكر الدكتور نضال قسّوم أستاذ الفيزياء والفلك في الجامعة الأميركية في الشارقة والمهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن الرصد جرى في إطار التعاون بين مركز الفلك الدولي والجامعة الأميركية بالشارقة.

وأوضح عودة أنه فور وصول الإشعار من تلسكوبات "ناسا" الفضائية الساعة 08:48 مساء بتوقيت الإمارات تم توجيه تلسكوب مرصد الختم الفلكي نحو الهدف الذي صدرت منه أشعة غاما والأشعة السينية وبعد رصد لمدة ساعتين التقطت كمية من الضوء المرئي سمحت بقياس اللمعان وإرسال النتائج فورا، والتي أظهرت خفوتا سريعا للتوهج وهو أمر سيعكف الباحثون على دراسته في الأيام والأسابيع القادمة.
وأشار قسّوم إلى أن هناك اهتماما عالميا كبيرا برصد هذا الحدث باستخدام مرشحات متعددة ومن أماكن مختلفة، خاصة وأن هذه الظواهر تؤدي لزيادة معرفة العلماء بتطور النجوم الكبيرة، واللحظات الأولى لموتها وما تنتجه من إشعاعات مختلفة.

 

 

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
الفضاء
ناسا
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©