أستراليا تسجل درجات حرارة قياسية في الشتاء

سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في فصل الشتاء، اليوم الاثنين، إذ بلغت 41.6 درجة مئوية في جزء من ساحلها الشمالي الغربي الوعر والنائي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه سجل هذه الدرجة من منشأة تدريب عسكرية في "يامبي ساوند" قبالة ساحل شمال غرب أستراليا في الساعة 3:37 مساءً بالتوقيت المحلي، محطمًا على ما يبدو الرقم القياسي السابق بمقدار 0.4 درجة مئوية.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن الالدرجة المسجلة هي "أعلى درجة حرارة في أغسطس في أي مكان في أستراليا والرقم القياسي الجديد لدرجة الحرارة القصوى على مستوى أستراليا لأي شهر شتاء".

تظهر البيانات الرسمية أن متوسط ​​درجات الحرارة في أستراليا يرتفع بشكل مطرد، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تأجيج حرائق الغابات والفيضانات والجفاف وموجات الحر.

في حين أن تسجيل هذه الدرجة "تم تأكيده مؤقتًا"، إلا أنه لا يزال يتعين على العلماء التأكد من أنه لم يكن نتيجة لبعض الحالات المحلية أو فشل الأجهزة قبل أن يدخل رسميًا في دفاتر الأرقام القياسية.

تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 41.2 درجة مئوية في أغسطس 2020 في منطقة West Roebuck القريبة.

يمتد الشتاء في أستراليا من بداية شهر يونيو حتى نهاية أغسطس.

تمثل الصحراء حوالي 18% من مساحة أستراليا، وتنتشر الحرارة الحارقة على مدار العام بعيدًا عن المناطق المعتدلة.

يتأثر مناخ أستراليا بشدة بثلاثة أنماط مناخية دورية: التغيرات في درجات حرارة المحيط الهندي، التغيرات في حزام الرياح الذي يتحرك بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، والتغيرات في أنماط الطقس في المحيط الهادئ المعروفة باسم النينو والنينيا.

يمكن أن تتسبب مجموعات معينة من هذه الظروف المناخية الثلاثة في حدوث ظروف حارة أو جافة أو رطبة بشكل استثنائي في أجزاء مختلفة من أستراليا.