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رحلة جديدة في بحور العلم

رحلة جديدة في بحور العلم
27 أغسطس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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رحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة، بدأها أمس الطلاب والطالبات، مع انطلاق عام دراسي جديد،  يحمل بشائر الأمل للأجيال الجديدة من أبناء الوطن، وبالتزامن مع العام الدراسي الجديد، بدأت حملة وطنية تحت شعار «من طالب إلى قائد»، لإعداد جيل من القادة الواعين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف الطلبة وطموحاتهم، وترسيخ دور المعلم في إلهام الطلبة، وتشجيعهم على الابتكار، وتسليط الضوء على دور الأسرة في توفير بيئة إيجابية لتطوير مهارات الطلبة، وحث الطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية، والسعي لتحقيقها.

الطلاب
العام الدراسي الجديد
التنمية المستدامة
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