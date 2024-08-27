حديقة «أم الإمارات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي حديقة «أم الإمارات» اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام. ويأتي هذا الاحتفاء تقديراً لدور الإماراتيات الكبير في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يجسد هذا اليوم معاني الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية، التي تسهم بشكل فعّال في بناء مستقبل الوطن.

وتحمل الحديقة اسم «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي لطالما كانت داعمةً لتمكين المرأة الإماراتية. وتجسّد رؤية سموها الحكيمة مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من النساء الإماراتيات، بهدف تحقيق التميز، وترك بصمة إيجابية في المجتمع، كما تستلهم الحديقة تصميمها من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تمكين المرأة

وقالت مريم عبد الله مفتاح التي شاركت في سوق الحديقة الموسم الماضي: «المرأة الإماراتية رمز للقوة والطموح، وقد عودتنا على تحقيق النجاح والتألق في شتى مجالات الحياة. وأدعو جميع النساء إلى الاستمرار في تطوير مهاراتهن وتحقيق طموحاتهن، مستلهمات ذلك من رؤى قيادتنا الرشيدة، ورؤية وطننا الغالي الذي لا مكان فيه للمستحيل».

وأكدت يمنى عبيد، إحدى المشاركات في الموسم الماضي، أن المرأة الإماراتية نجحت في تحقيق التوازن بين الالتزام بالعادات والتقاليد وتحقيق طموحاتها، كما أن لها دوراً قيادياً مهماً في منزلها ومجتمعها. وأضافت: «أدعو النساء الإماراتيات إلى مواصلة السعي نحو تحقيق أهدافهن، لأن كل مجال يحتاج إلى إرادتهن وإبداعاتهن».

بيئة داعمة

وقالت رشا قبلاوي، المتحدثة الرسمية باسم حديقة «أم الإمارات»: «إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو تأكيد على التزامنا العميق برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتمكين المرأة». وأضافت: «نحن في حديقة (أم الإمارات) نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن المرأة الإماراتية من تحقيق طموحاتها، والتطور والنمو في مختلف المجالات عبر إطلاق المبادرات الهادفة، وتوفير مساحة ملائمة تقديراً لإسهاماتها وجهودها الاستثنائية، وذلك إيماناً منا بدورها الفعّال في بناء مستقبل دولتنا، بالإضافة إلى أن جهود الحديقة تمتد إلى ما هو أبعد من الدعم التجاري». وتابعت: «بينما تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو التقدم والابتكار، تظل مساهمات المرأة الإماراتية جزءاً لا يتجزأ من نجاح الأمة، والحديقة تفخر بمواصلة دعمها، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة مثالية تساعد المرأة على تحقيق أهدافها، ومواصلة رحلة التقدم والنجاح».

أنشطة متنوعة

لم يقتصر تأثير سوق الحديقة على العلامات التجارية فقط، بل اشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة، لدعم وتمكين المرأة والأسرة، فقد تم توزيع أكثر من 7000 هدية مجانية معظمها للنساء وعائلاتهن، كما نُظمت أكثر من 300 فعالية، بالإضافة إلى أن الحديقة نظمت ضمن فعاليات الموسم الماضي، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، حيث أجريت أكثر من 300 جلسة فحص طبي مجاناً، ووزعت 450 قسيمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يؤكد التزام الحديقة بتعزيز صحة وسلامة المرأة.