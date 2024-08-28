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«أمنية» تُحقّق حلم الطفلة ناهل

«أمنية» تُحقّق حلم الطفلة ناهل
28 أغسطس 2024 13:46

أبوظبي (الاتحاد) تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنية الطفلة ناهل، البالغة من العمر (13 عاماً)، بزيارة ديزني لاند في أورلاندو، حيث كانت تتمنّى منذ فترة طويلة لقاء شخصيات ديزني المفضّلة لديها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: بعد التخطيط الدقيق، وبالتعاون مع الداعمين وأصحاب القلوب الرحيمة من القاطنين على أرض الخير والمحبة في الإمارات، تمّ تقديم مفاجأة لناهل وعائلتها بالسفر إلى ديزني لاند أورلاندو، التي كانت بالنسبة لها حلماً مُستحيلاً تعيشه على صفحات الإنترنت.

وأشار الزبيدي إلى أن ناهل أقامت برفقة عائلتها في منتجع «غيف كيدز ذا وورلد فيليدج» في أورلاندو، وزارت ديزني لاند، سي وورلد ويونيفيرسال ستديو.

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وقابلت خلال زيارتها ميكي وميني ماوس، دونالد دوك، غوفي وغيرهم، كما التقت بسندريلا وبل وسنو وايت وغيرهن من الأميرات والتقطت صوراً معهن. بالإضافة إلى أن الرحلة تضمّنت كذلك العديد من ألعاب المُغامرات والإثارة. مضيفاً: نحن ملتزمون بجلب السعادة والأمل للأطفال، الذين يواجهون تحديات صحية خطيرة.

وأكد أن المؤسسة تهدف إلى الاستمرار في توفير الأمل للأطفال الذين يواجهون أمراضاً مُزمنة وخطيرة. من جانبهما، عبّر والد ووالدة الطفلة ناهل عن امتنانهما لهذه اللفتة الكبيرة وقالا: لقد جلبت هذه الرحلة فرحاً كبيراً لناهل وعائلتنا، وسنحتفظ بهذه الذكريات إلى الأبد.

مؤسسة تحقيق أمنية
تحقيق أمنية
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